События Resident Evil 9 развернутся летом 2025 года в Юго-Восточной Азии, а главным героем может стать 48-летний Леон Кеннеди.

За последние несколько дней в сети появилось немало инсайдерской информация касательно девятой части Resident Evil.

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Известный инсайдер под ником Dusk Golem, часто делится достоверной информацией относительно проектов от Capcom, в особенности это касается культовой серии хоррор-боевиков Resident Evil.

Инсайдер утверждает, что некоторое время назад у Capcom возникли определенные сложности в процессе разработки Resident Evil 9, из-за чего релиз игры мог сильно задержаться. Однако на данный момент студия миновала производственный кризис, и это никак не повлияло на скорость разработки, более того, по словам инсайдера, игру анонсируют в ближайшее время. Скорее всего, Resident Evil 9 будет представлен в июне на одной из грядущих летних игровых презентаций, а релиз состоится в начале 2025 года.

Также стало известно, что события игры будут разворачиваться летом 2025 года на острове в Юго-Восточной Азии, а основным местом действия станет город похожий на Сингапур.

Недавно арабское сообщество Resident Evil опубликовало информацию от другого инсайдера. По их словам, Леон С. Кеннеди будет одним из игровых персонажей, но на данный момент известно только то, что он является главным героем пролога.

Инсайдер так же напомнил, что в 2026-м году серия Resident Evil будет отмечать 30-летний юбилей, по его словам, в связи с этим Capcom выпустят новый ремейк первой части (первый ремейк игры 1996 года, вышел в 2002 году), который разрабатывается на фирменном движке RE Engine.