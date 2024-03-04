Игра должна выйти в этом году.

Несколько дней назад польский журнал CD-Action опубликовал четыре новых скриншота из грядущего ремейка ролевого экшена Gothic.

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На первом скриншоте показаны ворота недалеко от пункта обмена (то самое место с которого начинается приключение Безымянного).

Небольшой лагерь гоблинов изображенный на втором скриншоте находится возле одной из пещер. Можно обратить внимание на то, что гоблины, находящиеся на заднем плане едят мясо, в оригинальной игре не было этой анимации, возможно для монстров в ремейке будет реализована полноценная симуляция жизни. В оригинальной игре большинство животных и монстров по ночам засыпали, а некоторые выходили на охоту, но этим симуляция ограничивалась.

Лидер Старого лагеря - Гомез изображен на третьем скриншоте. Он является самый могущественный из всех рудных баронов, и его внешность полностью соответствует статусу.

Четвертый и последний скриншот демонстрирует подземелье под замком в Старом лагере. Это изображение хорошо показывает динамическое освещение и объемный свет.

Также разработчики из Alkimia Interactive и издатель THQ Nordic опубликовали концепт-арт с изображением Огненного Демона, это уже десятый по счету концепт посвященный монстрам из игры.

Точную дату релиза Gothic Remake разработчики пока не назвали. Предположительно игра должна выйти в этом году, но авторы до сих пор не продемонстрировали ни одного геймплейного ролика, однако игру могут показать на одной из летних презентаций.