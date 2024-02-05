Игра создается полностью в ручную, без использования искусственного интеллекта.

Недавно студия Grimlore Games поделилась некоторыми подробностями относительно сиквела Titan Quest. Небольшую статью разработчики посвятили миру игры, они также опубликовали несколько концепт-артов и скриншотов. Общее направление которому следуют авторы игры - это яркий, привлекательный и гостеприимный мир, но в то же время загадочный и опасный.

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Мир Titan Quest II создается вручную, в игре не будет процедурной генерации. Такой подход к проработке каждой локации положительно скажется не только на визуальном качестве игры, но и на ее геймплейной составляющей. Разработчики делают акцент на внимание к деталям, а локации спроектированы так, чтобы их было интересно исследовать - "Многие из самых интересных частей мира Titan Quest II вообще не обозначены указателями! Они созданы для того, чтобы игроки могли их обнаружить самостоятельно."

Разработчики уверяют, что каждый элемент игры создается в ручную, в студии работают талантливые дизайнеры и художники. Grimlore Games уверяют, что не используют искусственный интеллект и нейросеть при разработке Titan Quest II. Команда имеет четкое видение того, каким должен получиться проект, они во многом ориентируются на оригинальный Titan Quest, и чтобы добиться нужного результата, им необходимо контролировать каждую деталь.