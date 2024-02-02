Однако в данный момент статус проекта неизвестен.

Журналист Имран Хан (Imran Khan), ранее занимавший должность редактора изданий Game Informer и IGN, подтвердил слухи о порте Bloodborne которые ходят в сети на протяжении нескольких лет. По его словам, проект находился в разработке для ПК и Playstation 5 некоторое время назад, но информации о нем нет уже на протяжении нескольких лет.

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В сети появилась теория о том, что порт разрабатывала студия Sony Japan, которая принимала участие в разработке Bloodborne и ремейка Demon’s Souls, но поскольку компания Sony закрыла студию в начале 2021 года, работа над проектом была заморожена.

Сейчас бывшие сотрудники Sony Japan Studios работают в студии Team Asobi также принадлежащей компании Sony Interactive Entertainment. На странице студии размещено шесть вакансий среди которых: программист игрового процесса, специалист по графике и художник по спецэффектам. Вероятность того, что они работают над Bloodborne для ПК и PS5 очень мала.

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Однако Bloodborne был и остается самым ожидаемым Sony эксклюзивом который должен выйти на персональных компьютерах. Учитывая тот факт, что ранние игры с Playstation 4 выходят на ПК до сих пор (ремастер Until Dawn), и то, что порт Bloodborne уже находился в разработке, релиз на ПК и PS5 все же может состоятся в ближайшие пару лет.