Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Ready or Not выходит из раннего доступа, разработчики показали обновленный искусственный интеллект
Наследник серии SWAT, не имеет аналогов среди современных тактических шутеров.

реклама

Созданный по лекалам SWAT 4, тактический шутер Ready or Not, выходит из раннего доступа сегодня - 13 декабря. 

реклама

Проект разработан и издан ирландской компанией VOID Interactive. 22 марта 2021, было объявлено, что издателем игры стала британская компания Team17. Однако партнерство длилось не долго, 20 декабря 2021 года разработчики сообщили о прекращении сотрудничества. СМИ предполагают, что это связано с сообщением одного из разработчиков на Reddit. В своем ответе на вопрос пользователя он намекнул, что в игру собираются добавить миссию, действие которой будет происходить в школе.

Разработка проекта началась в июне 2016 года, а 3 мая 2017 года, компания VOID Interactive представила первый трейлер игры опубликовав его на своем YouTube-канале. Альфа версия игры стала доступна в августе 2019 года для игроков поддержавших проект. 17 декабря 2021 года Ready or Not вышел в Steam, но игра находилась в раннем доступе.

На данный момент у игры "очень положительные" оценки в Steam, основанные на обзорах от 102,854 пользователей. По данным сайта SteamDB у игры 89.63% положительных отзывов, а пиковый единовременный онлайн до релиза, составил 19,621 игроков.

На церемонии The Game Awards 2023 разработчики представили официальный релизный трейлер, который посмотрело почти 500 000 человек. Этот ролик был лучшим из того, что показали в рамках TGA23. 


Также разработчики опубликовали на своем YouTube-канале видеоролик посвященный искусственному интеллекту спецназовцев.

рекомендации
4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде


#steam #трейлер #релиз #ready or not #tga #void interactive #шутер от первого лица #tga 2023 #swat #swat4
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Официально назван лучший фильм 2023 года - и это не Барби
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready 546.33
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Крупнейшие в мире производители шин Michelin и Goodyear закрывают заводы в Германии
24
Илон Маск согласился, что Украина потеряет Харьков, Одессу и другие территории, если не сядет за стол переговоров
24
Гендиректор NVIDIA обладает состоянием в 42 млрд долларов, но по прежнему предпочитает уличную еду
11
Немецкие компании требуют компенсаций за свой уход из России
16
Инновационная «солнечная башня» может стать переворотом в энергетике
4
Телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые перестанут обновляться в 2024 году
+
Военное ведомство Ирана получило беспилотные летательные аппараты нового типа
+
В ВСУ дефицит запчастей к бронетехнике стал порождать "гибридов" Т-72, скрещенных с Т-54/55
1
Apple выпустила iOS 17.2 - разбираемся что нового
+
В России создан «виртуальный логопед» для улучшения речи
+
В Роскосмосе оценили заслуги разработчиков космического корабля Буран, но призвали идти своим путём
3
Украина хочет получить от Запада 150 истребителей, включая шведские JAS 39 Gripen
2
Грызуны атакуют российские окопы – вредители портят технику, а избавиться от них крайне сложно
+
Генерал ВСУ Тарнавский: ВС РФ наступает по всей линии восточного фронта
5
В МО РФ показали "аннигилятора танков" Штурм-С, способного поразить Leopard 2, Challenger 2 и Abrams
+
Данилов: Контрнатсулпение не удалось – Учебники НАТО, по которым наступали, надо отправить в архивы
6
Lenovo выпускает TWS-гарнитуру TC3401 с функцией снижения шума при звонках и классом защиты IPX5
+
Трейлер GTA 6 воссоздан в GTA 5 и это видео покоряет интернет
+
Илону Маску придётся ответить по искам инвесторов Twitter в суде
+
У Украины кончаются деньги на продолжение боевых действий
4

Популярные статьи

Как собрать быстрый игровой компьютер в декабре 2023 года и не переплатить ни одного лишнего рубля
32
10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года
14
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
30
ТОП-7 процессоров для игр дороже 15 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
7
Разгадана природа супервспышек на звездах, в десятки тысяч раз более ярких, чем Солнце
+
"Цитадель Ледяной Короны" - тест и обзор кулера Thermalright Frost Tower 120
8
О создании лучшего советского тяжёлого танка Второй мировой - ИС-2
6
СУ-85 - лучшая советская ПТ САУ Второй Мировой
5
Почему квантовая вселенная - штука гораздо более странная, чем вы думаете
9
Abrams X - в США разрабатывают «супер танк» с искусственным интеллектом
7

Сейчас обсуждают

nalimezzz29
21:18
Не несите пургу пожалуйста...
Собираем мощный игровой ПК к Новому 2024 году за 224 тысячи рублей
Денис Зайцев
21:15
Не понимаю, кому и чем мешают 32-битные приложения? Они, как правило, работают быстрее 64-битных (потому что их код и данные меньше и поэтому чаще влезают в кэш), а огромное адресное пространство дале...
Южная Корея готовится принять массовую миграцию, чтобы избежать «вымирания»
FelsheR-BAN100plгssss
21:10
У нас говорили "мужчина". Пацан это для былда из ПТУ. Так вот, что бы ты знал - я мужчина, у которого 3е детей, квартира, машина, гараж, дача на которой, я сейчас сижу отдыхая от всего этого, слушаю д...
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
c2h5oh
21:06
вафлёр, ты ещё и ссыкло, ну правильно чё, все вафлеры ссыкуны, другого я от тебя и не ожидал, ты только подтвердил свой статус вафлёра
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Блейд
21:03
Я всегда был пацаном, всегда им останусь. А ты сам подтвердил что ты не пацан, твоё место у параши Клава. Remember. Мы такие как ты чмыря , с длинными волосами просто гнобили, им в жизни не давали. И...
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
FelsheR-BAN100plгssss
21:02
и теперь ты тоже никто, живущий в свинарнике и пьющий мочу
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Олег Ст
21:01
Зеля плагиатор у фрицев их версию поражений в СССР стащил..
Зеленский в NYT: Украина отсупает не из-за мощи ВС РФ, а из-за тяжелой зимы и плохой погоды
Блейд
21:00
Я пацаном никогда не был..... Вот это каминг-аут
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
typym6ek
20:59
Короче можно ещё года 4 минимум сидеть на 12400ф.
Опубликованы характеристики и производительность Core i3-14100 и Core i5-14400 — они выйдут 8 января
FelsheR-BAN100plгssss
20:59
понятно почему ты живеш хуже чем чушка) и калека с сожжоными руками и лицом)) у которого девушки были только в школьных коридорах и никогда в постели. А теперь и подрочить нечем)). Пацаном я никогда ...
В Киеве предлагают мобилизовывать женщин наравне с мужчинами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем