Наследник серии SWAT, не имеет аналогов среди современных тактических шутеров.

Созданный по лекалам SWAT 4, тактический шутер Ready or Not, выходит из раннего доступа сегодня - 13 декабря.

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Проект разработан и издан ирландской компанией VOID Interactive. 22 марта 2021, было объявлено, что издателем игры стала британская компания Team17. Однако партнерство длилось не долго, 20 декабря 2021 года разработчики сообщили о прекращении сотрудничества. СМИ предполагают, что это связано с сообщением одного из разработчиков на Reddit. В своем ответе на вопрос пользователя он намекнул, что в игру собираются добавить миссию, действие которой будет происходить в школе.

Разработка проекта началась в июне 2016 года, а 3 мая 2017 года, компания VOID Interactive представила первый трейлер игры опубликовав его на своем YouTube-канале. Альфа версия игры стала доступна в августе 2019 года для игроков поддержавших проект. 17 декабря 2021 года Ready or Not вышел в Steam, но игра находилась в раннем доступе.

На данный момент у игры "очень положительные" оценки в Steam, основанные на обзорах от 102,854 пользователей. По данным сайта SteamDB у игры 89.63% положительных отзывов, а пиковый единовременный онлайн до релиза, составил 19,621 игроков.

На церемонии The Game Awards 2023 разработчики представили официальный релизный трейлер, который посмотрело почти 500 000 человек. Этот ролик был лучшим из того, что показали в рамках TGA23.





Также разработчики опубликовали на своем YouTube-канале видеоролик посвященный искусственному интеллекту спецназовцев.

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