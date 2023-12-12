Хакеры опубликовали скриншоты Marvel’s Wolverine и некоторые документы компании.

Компания Insomniac Games, возможно подверглась взлому. Хакерская группа Rhysida опубликовала данные подтверждающие это заявление.

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В данный момент компания Insomniac Games ведет разработку Marvel’s Wolverine. Игру анонсировали на онлайн мероприятии PlayStation Showcase в 2021 году. Сейчас, когда студия удачно выпустила Marvel’s Spider-Man 2 на PlayStation 5, разработка игры про "Росомаху" началась полным ходом.

В качестве доказательства взлома, группа Rhysida предоставила несколько скриншотов из разрабатываемой игры и сканы некоторых документов.

Скриншоты очень низкого качества, но на них можно увидеть интерьер и главного героя, ракурс камеры напоминает God of War 2018 года.

Один из документов принадлежит известному актеру озвучки Юрию Ловенталю (Yuri Lowenthal), он озвучил Питера Паркера/Человека Паука в обеих частях Marvel’s Spider-Man. Также хакеры представили сканы паспортов нескольких сотрудников компании, внутренние электронные письма и некоторые конфиденциальные документы с подписями.

Хакерская группа утверждает, что у Insomniac есть семь дней до публикации полного набора данных. Сейчас Rhysida проводит аукцион, данные выставлены на торги со стартовой ценой в 50 биткоинов, что составляет чуть более 2 000 000 $.

На данный момент, компании Sony Entertainment и Insomniac Games воздерживаются от комментариев.

Как известно из материалов Gizmodo, группа Rhysida начала свою деятельность в мае текущего года. Кибератакам подверглись около 60 компаний, включая Национальную Британскую Библиотеку, база которой была взломана три недели назад и больницу Короля Эдуарда VII в Лондоне.