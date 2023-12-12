У проекта от Fntastic всего 16% положительных отзывов в Steam.

Разработчики печально известной The Day Before, якутская студия Fntastic, объявила о своем закрытии в социальных сетях и на официальном сайте компании.

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Причиной закрытия студии стала тяжелая финансовая ситуация. У разработчиков нет средств, которые требуются для дальнейшей разработки.

В сообщении Fntastic говорят о том, что хотели выпустить патчи, которые по их словам, показали бы полный потенциал игры. Также разработчики напомнили о том, что не брали деньги от игроков во время разработки The Day Before, поскольку у игры не было предзаказа и краудфандинговой кампании.

Прошло всего четыре дня с момента выпуска The Day Before в Steam. За это время игра набрала только 16% положительных отзывов, основываясь на обзорах 20,714 человек, а пиковый единовременный онлайн в 38,104 игроков, упал до 750.

Из отчета по продажам игры стало ясно, что общее количество проданных копий составило около 200,000, возвратились 90,000. В отчете указаны показатели за два дня, очевидно в дальнейшем игру вовсе перестали покупать.

The Day Before была анонсирована в феврале 2021 года на IGN Fan Fest. Тогда разработчики представили первые кадры игрового процесса. Чуть позднее был показан анонсирующий трейлер, который привлек внимание игроков во всем мире. В трейлере был представлен геймплей, события разворачивались зимой в декорациях постапокалиптичного мегаполиса украшенного к рождеству и напоминающего Нью-Йорк. Улицы города показанные в видеоролике имели невероятную детализацию, как и интерьеры, а погода динамически изменялась и влияла на геймплей. Также бросалась в глаза красивая графика. Не удивительно, что проект занял первое место в Steam по количеству пользователей добавивших игру в список желаемого.

В октябре 2021 года, в рамках мероприятия посвященного игре, разработчики объявили дату релиза - 21 июня 2022 года.

В мае 2022 года студия Fntastic, перенесла релиз игры на 1 марта 2023 года, причиной стал переход на Unreal Engine 5.

25 января 2023 года, страница игры в Steam была заблокирована, из-за жалобы правообладателя торговой марки The Day Before. Релиз проекта был перенесен на 10 ноября. 1 ноября 2023 года на YouTube-канале Fntastic вышел финальный трейлер игры. Разработчики перенесли дату выхода на 7 декабря 2023 года.

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Проект на релизе находился в раннем доступе, игра встретила игроков огромным количеством багов и различных технических проблем, что сделало ее неиграбельной.