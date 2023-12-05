Трейлер был показан раньше, чем планировалось.

Компания Rockstar Games представила долгожданный трейлер Grand Theft Auto VI (GTA 6). Новости об анонсе собирали рекордное количество просмотров и лайков, не говоря уже о самом трейлере. Выход новых игр серии GTA, это всегда важнейшее событие в игровой индустрии. GTA V вышла десять лет назад, а последней игрой от Rockstar был Red Dead Redemption 2 вышедший в 2018 году. RDR2 - это игра совершившая огромный технологический скачок, соответственно эти технологии используются и в GTA VI, это можно увидеть в трейлере.

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Изначально предполагалось, что анонсирующий трейлер GTA 6 будет представлен на The Game Awards 2023, поскольку Rockstar объявила показ на начало декабря. Недавно стало известно, что анонс состоится 5 декабря, в 17:00 по московскому времени, но трейлер слили в сеть на несколько часов раньше. Вслед за утечкой анонсирующий трейлер был опубликован самой Rockstar.

В сентябре 2022 года, в сеть попала масса слитой информации по поводу игры, в том числе видео и скриншоты. Тогда уже стало ясно, что главных героев будет двое, а действие развернется в Вайс-Сити. Трейлер представил нам главных персонажей - девушка Лусия и парень Джейсон, события будут разворачиваться не только в самом городе Вайс-Сити, игроку представлен целый вымышленный штат - Леонида.

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Grand Theft Auto 6 выйдет в 2025 году на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Компания Rockstar официально подтвердила. что ПК-версия игры выйдет позже, но разработчики не назвали даже примерной даты. Но обычно компания выпускает свои проекты на компьютерах спустя год после релиза на консолях.