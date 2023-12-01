Созданием игры занимаются русские разработчики.

Разработчики из кипрской студии Nekki, в рамках презентации PC Gaming Show: Most Wanted, представили дебютный трейлер боевика SPINE.

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SPINE - это синглплеерный боевик с богатым сюжетом, игра ориентированна на кинематографичный геймплей, сочетающий интенсивные перестрелки и ближний бой. События происходят в городе будущего, измененном искусственным интеллектом корпорации Tensor. На улицах этого города разворачивается масштабный конфликт с участием нескольких могущественных фракций. Главная героиня - мятежная уличная художница, Редлайн, борется против режима, установленного корпорацией, в этом ей помогает Spine - боевой имплант, обладающий своим разумом.

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Проект создается на движке Unreal Engine 5, авторы игры делают акцент на кинематографичности, которой они добились не только с помощью визуальных эффектов, но и при помощи реалистичных и плавных анимаций.