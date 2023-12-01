Игра будет иметь текстовую русскую локализацию.

Capcom представили системные требования ролевого экшена Dragon's Dogma 2. Страница игры в Steam была обновлена.

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Проект был анонсирован режиссером Хидеаки Ицуно, арт-директором Дайго Икено и дизайнером уровней Кеничи Сузуки в июне 2022 года, разработка игрвы началась сразу после релиза Devil May Cry 5 (май 2019 года). В основе Dragon's Dogma 2 лежит фирменный движок от Capcom - RE Engine.

В ходе недавней презентации были показаны новые монстры, такие как безголовый призрак Дуллахан и гигант Талос. В дополнение к этому был представлен класс поддержки "Трикстер". Были раскрыты некоторые детали сюжета, а также существование эльфийской расы. На той же презентации была объявлена дата релиза: 22 марта 2024 года.





Системные требования





Минимальные (1080p, 30 к/с):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.





Рекомендуемые (2160i, 30 к/с):

64-разрядные процессор и операционная система

ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)

Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X

Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

DirectX: версии 12

Сеть: Широкополосное подключение к интернету

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Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.