реклама
Capcom представили системные требования ролевого экшена Dragon's Dogma 2. Страница игры в Steam была обновлена.
реклама
Проект был анонсирован режиссером Хидеаки Ицуно, арт-директором Дайго Икено и дизайнером уровней Кеничи Сузуки в июне 2022 года, разработка игрвы началась сразу после релиза Devil May Cry 5 (май 2019 года). В основе Dragon's Dogma 2 лежит фирменный движок от Capcom - RE Engine.
В ходе недавней презентации были показаны новые монстры, такие как безголовый призрак Дуллахан и гигант Талос. В дополнение к этому был представлен класс поддержки "Трикстер". Были раскрыты некоторые детали сюжета, а также существование эльфийской расы. На той же презентации была объявлена дата релиза: 22 марта 2024 года.
Системные требования
Минимальные (1080p, 30 к/с):
64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)
Процессор: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600
Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT
DirectX: версии 12
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.
Рекомендуемые (2160i, 30 к/с):
64-разрядные процессор и операционная система
ОС: Windows 10 (64 bit)/Windows 11 (64 bit)
Процессор: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X
Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700
DirectX: версии 12
Сеть: Широкополосное подключение к интернету
Дополнительно: Для поддержки трассировки лучей требуется NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti или AMD Radeon RX 6800.