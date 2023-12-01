Премьера сериала состоится 12 апреля 2024 года.

12 апреля 2024 года на Amazon Prime Video состоится премьера телесериала Fallout. Новая статья Vanity Fair рассказывает некоторые подробностей о грядущем проекте.

реклама

Телевизионный проект не является прямой адаптацией какой-либо части серии игр Fallout. Действие сериала разворачивается в 2296 году, спустя 9 лет после событий игры Fallout 4, и 219 лет после ядерного армагеддона. Охота за неким артефактом будет одной из центральных тем сюжета. За этот таинственный артефакт будут бороться несколько фракций. В центре сюжета будет несколько персонажей, Максимус - молодой Оруженосец Братства Стали, Гуль в исполнении актера Уолтона Гоггинса (Walton Goggins) известного по фильмам - Predators (Хищники), Lincoln (Линкольн), Django Unchained (Джанго освобожденный) и The Hateful Eight (Омерзительная восьмерка), а также Люси, которая родилась и выросла в Убежище 33. Главной героине приходится покинуть Убежище, и отправиться на поверхность, в Пустоши, для выполнения спасательной миссии.

Режиссером проекта выступает Джонатан Нолан (Jonathan Nolan) - младший брат режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan). Джонатан является автором сценария к фильмам - Memento (Мементо), The Prestige (Престиж), The Dark Knight (Темный рыцарь) и Interstellar (Интерстеллар), а также является одним из сценаристов и режиссеров сериала Westworld (Мир Дикого Запада).

Компания Bethesda, подтвердила свое участие в проекте, авторы сериала консультировались с разработчиками последних двух номерных частей (Fallout: New Vegas - не является номерной) серии. По словам Тодда Говарда (Todd Howard), история и персонажи сериала является полностью каноничными.

Также компания Amazon поделилась первыми кадрами из телесериала Fallout.









рекомендации Gigabyte 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде



