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Yuri_Grant
Amazon опубликовала кадры и поделилась подробностями касательно сериала Fallout
Премьера сериала состоится 12 апреля 2024 года.

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12 апреля 2024 года на Amazon Prime Video состоится премьера телесериала Fallout. Новая статья Vanity Fair рассказывает некоторые подробностей о грядущем проекте. 

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Телевизионный проект не является прямой адаптацией какой-либо части серии игр Fallout. Действие сериала разворачивается в 2296 году, спустя 9 лет после событий игры Fallout 4, и 219 лет после ядерного армагеддона. Охота за неким артефактом будет одной из центральных тем сюжета. За этот таинственный артефакт будут бороться несколько фракций. В центре сюжета будет несколько персонажей, Максимус - молодой Оруженосец Братства Стали, Гуль в исполнении актера Уолтона Гоггинса (Walton Goggins) известного по фильмам - Predators (Хищники), Lincoln (Линкольн), Django Unchained (Джанго освобожденный) и The Hateful Eight (Омерзительная восьмерка), а также Люси, которая родилась и выросла в Убежище 33. Главной героине приходится покинуть Убежище, и отправиться на поверхность, в Пустоши, для выполнения спасательной миссии.

Режиссером проекта выступает Джонатан Нолан (Jonathan Nolan) - младший брат режиссера Кристофера Нолана (Christopher Nolan). Джонатан является автором сценария к фильмам - Memento (Мементо), The Prestige (Престиж), The Dark Knight (Темный рыцарь) и Interstellar (Интерстеллар), а также является одним из сценаристов и режиссеров сериала Westworld (Мир Дикого Запада).

Компания Bethesda, подтвердила свое участие в проекте, авторы сериала консультировались с разработчиками последних двух номерных частей (Fallout: New Vegas - не является номерной) серии. По словам Тодда Говарда (Todd Howard), история и персонажи сериала является полностью каноничными.

Также компания Amazon поделилась первыми кадрами из телесериала Fallout.



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