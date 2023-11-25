Одной из причин этого иска являются высокие цены в PlayStation Store

На Sony подали в суд пользователи PlayStation Store из Великобритании, причиной этого стали “чрезмерные” суммы за цифровой контент в фирменном сервисе. Также причиной является "злоупотребление своим доминирующим положением", в результате чего потребители вынуждены покупать игры только в онлайн-магазине Sony не имея альтернатив. Эта проблема была впервые выявлена в августе прошлого года активистом кампании за права потребителей. Теперь Sony придется защищаться в суде на солидную сумму, составляющую 6,3 миллиардов фунтов стерлингов, это почти 8 миллиардов долларов.

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Апелляционный суд по вопросам конкуренции в Великобритании одобрил апелляцию, и теперь дело может быть передано в суд. Это означает, что предыдущие попытки Sony отклонить это дело больше не будут иметь силы, и компании придется доказывать, почему ее цифровые продукты должны иметь именно такой ценник.

Странным в этом судебном процессе является то, что Sony получает 30% налог, как и все остальные компании, такие как Microsoft и Nintendo, однако ни одна из них не замешана в судебном разбирательстве. Если это дело пойдет в неблагоприятном для Sony направлении, следующими могут стать другие лидеры рынка.

Пользователи PS Store, потратившие деньги в период с августа 2019 по август 2022 года, участвуют в разбирательстве. Если дело завершится в пользу пострадавших, то каждый из них получит от 80 до 700 долларов в зависимости от того, какая сумма была потрачена в магазине в течение оговоренного периода.

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На рассмотрение этого дела могут уйти годы, прежде чем оно принесет свои плоды. Урегулирование подобных судебных исков занимает очень много времени, сделка по слиянию Microsoft и Activision Blizzard является ярким примером этого факта.