Запись трансляции есть на YouTube-канале актера

Американский актер Нед Люк (Ned Luke), подаривший свою внешность и озвучивший Майкла де Санта, одного из главных персонажей Grand Theft Auto V, проводит онлайн-трансляции на своем YouTube-канале. 23 ноября во время стрима GTA V Online, на заднем фоне раздался звук сирены, некоторые зрители решили, что неподалеку случился пожар, но, как оказалось, на адрес актера был вызван наряд спецназа S.W.A.T. (Special Weapons and Tactics).

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Во время стрима Люк ответил на телефонный звонок, после разговора он сказал - "Ну хорошо, мне нужно идти. Эти придурки «засваттили» мой дом, так что мне надо идти разбираться. Всем хорошего дня".

Актер не выглядел удивленным, похоже, что он сталкивался с подобными ситуациями ранее. Такое часто случается с известными стримерами, чей адрес удается узнать фанатам, и не только им.

На YouTube-канале Неда сохранилась запись этой трансляции, произошедшую ситуацию можно найти по тайм коду - 1:15:03.

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