Также опубликовано несколько кадров из сериала.

Компания Netflix поделилась некоторыми подробностями относительно грядущего криминального сериал Гая Ричи (Guy Ritchie) - The Gentlemen (Джентльмены).

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Как стало известно Deadline, Ричи будет режиссером первых двух серий, а также, что съемки сериала ведутся под руководством продюсерской компании Гая ричи Toff Guy Films. Режиссер также написал сценарий первого эпизода в соавторстве с Мэтью Ридом (Matthew Read), известным по сценариям к сериалам Peaky Blinders (Острые козырьки) и Taboo (Табу). Также Ричи является исполнительным продюсером "Джентльменов".

В интервью Time в начале 2023 года Ричи сказал о работе над сериалом: “Самое привлекательное в "Джентльменах" то, что это телесериал. Я должен сказать, что это не то же самое, что работать над созданием полнометражного фильма. Когда ты понимаешь, как глубоко сериалы погружают в определенные миры, телевидение действительно становится очень привлекательным”.

Полнометражный фильм "Джентльмены" 2019 года, рассказывает об американце Микки Пирсоне (Мэттью Макконахи), который построил высокорентабельную империю марихуаны в Лондоне. Когда становится известно, что он хочет навсегда вывести деньги из бизнеса, это запускает заговоры, схемы, подкуп и шантаж, с целью отобрать у него бизнес.

В центре сюжета сериала Эдди Холстед. Он получил в наследство огромное и роскошное загородное поместье, но не подозревал, что оно является частью подпольной империи, принадлежащей легендарному Микки Пирсону. Как говорится в официальном синопсисе - "Главному герою предстоит овладеть темными искусствами британского преступного мира".

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