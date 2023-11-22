У игры очень спорные оценки от пользователей.

В Steam стартовала осенняя распродажа, которая продлится до 30 ноября. Одновременно с этим событием, Blizzard Entertainment запустила акцию, посвященную Diablo 4, в игру можно сыграть бесплатно до 28 ноября.

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У пользователей с российским аккаунтом есть возможность установить игру. Для этого нужно ввести в строке браузера код - steam://install/2344520, тогда закачка игры начнется автоматически.

Релиз Diablo 4 состоялся 17 октября, с тех пор рейтинг игры постепенно понижается. Многие игроки забросили игру сразу после прохождения сюжета, который по их мнению искусственно затянут. В данный момент у игры "смешанные" оценки в Steam, а рейтинг SteamDB составляет 60%. В то время как на Metacritic у игры 86/100 баллов от критиков, а от игроков игра получила 2.2/10. Перед скачиванием бесплатной версии есть смысл подумать дважды.

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