Скорее всего проект перешел в активную фазу разработки.

В ноябре прошлого года стало известно, что студия Remedy разрабатывает одновременно несколько проектов, и одним из них является Control 2. Тогда стало известно, что игра разрабатывается совместно со студией 505 Games, а на сайте инвесторов говорилось о бюджете в 50 миллионов евро. Год назад проект находился на раннем этапе разработки, с тех пор об игре никакой официальной информации не поступало, поскольку Remedy занимались активным продвижением Alan Wake 2.

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Дизайнер геймплея Леонид Степанов сообщил в соцсетях, что начинает работу над Control 2, поскольку разработка Alan Wake 2 уже завершена. По всей видимости разработка Control 2 вступила в активную фазу и идет полным ходом, несмотря на то, что у Remedy в настоящее время несколько проектов на этапе разработки (ремейки Max Payne 1-2 и мультиплеерная игра Kestrel). В данном случае не стоит забывать, что Control 2 разрабатывается совместно с 505 Games.