Компания Rockstar готовится к премьере анонсирующего трейлера Grand Theft Auto 6 и к дальнейшему продвижению игры.

Совсем недавно, компания Rockstar Games обновила дизайн своего сайта. Несомненно, это обновление связано с грядущим анонсом Grand Theft Auto 6. Компания объявила, что трейлер новой GTA будет показан в декабре, на 25-ю годовщину Rockstar. Сайт стал выглядеть современнее, его стиль спроектирован так, чтобы пользователям было легче следить за обновлениями касательно GTA6.

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Пользователи, подробно изучившие обновленный сайт, также отметили, что на нем полностью отсутствуют упоминания ненавистного игрокам сервиса Social Club, который появился в играх Rockstar с выходом Grand Theft Auto IV, и превратился в своеобразную и навязчивую социальную сеть в 2012 году, перед выходом Max Payne 3.

Дело в том, что в предыдущей версии сайта присутствовали ссылки и упоминания Social Club, а в обновленной версии на местах этих ссылок заглушки с логотипом компании.

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Логично предположить, что Rockstar Games решили отказаться от этого многострадального сервиса, ведь с момента его появления Social Club подвергался негативной критике со стороны игроков. Сейчас, когда Rockstar готовится к анонсу и продвижению их флагманского проекта, любое решение в пользу геймеров, положительно скажется на репутации компании.