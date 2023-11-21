Разработчики выступают против "ЛГБТ повестки", "культуры отмены" и Джо Байдена. YouTube удалил трейлер игры.

Алекс Джонс (Alex Jones) - американский ведущий радио-шоу «Шоу Алекса Джонса» выпустил видеоигру.

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Игровой процесс заключается в том, что игроки выполняют ряд заданий в роли самого Джонса, сражаясь с многочисленными врагами, такими как ЛГБТ-жабы, врачи, пытающиеся вакцинировать персонажа, различные боссы, среди которых Билл Гейтс, Джордж Сорос, Рептилоид Марк Цукерберг и Джо Байден. Помогать игроку в этих приключения будет верный напарник Дональд Трамп.

Первый босс в игре - Билл Гейтс, атакует персонажа, швыряя в него стодолларовые купюры. При этом он говорит фразу - im going to low world's population, что можно перевести как - я собираюсь сократить численность населения мира.

"Сначала появились Pacman, Donkey Kong и Super Mario Bros", - сказал Джонс в промо-ролике. "А теперь - потрясающая ретро-ностальгическая игра с возвратом в прошлое. Я представляю миру "Войны нового мирового порядка" Алекса Джонса!"

Игра была создана независимой студией SVGS, которая позиционирует себя как "ведущая студия разработки игр, вдохновленная свободой слова". Студия также выступает против "культуры отмены".

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Трейлер этой видеоигры был удален из YouTube, но на некоторых каналах есть запись полного прохождения.