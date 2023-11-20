С каждым годом количество ремейков классики становится все больше, подобные споры будут разгораться все чаще.

7 декабря состоится церемония вручения наград The Game Awards 2023. Недавно были оглашены номинанты. Среди игр номинированных на главную награду "Игра года" значится ремейк культовой игры 2005 года - Resident Evil 4, которая считается многими фанатами лучшей в серии. Однако очень многие игроки считают, что ремейкам, не зависимо от их качества, не место в номинации "Игра года".

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В сети развернулась дискуссия, о том стоит ли включать в номинацию ремейки. Мнения игроков разделились. Кто-то считает, что ремейки старых игр не являются совершенно новым продуктом и, что они отнимают место в номинации "Игра года" у полноценных новинок.

Некоторые люди считают, что римейки вполне достойны высшей награды, поскольку это проекты созданные заново, и зачастую не дословно повторяющие оригинал. В ремейках часто присутствует новый контент, существенные изменения в геймплейных механиках и даже в сюжете.

Стоит отметить, что на The Game Awards 2019, также принимал участие ремейк Resident Evil 2, игра была одним из номинантов в категории "Игра года". Но проект остался без победы, тогда главную премию забрали FromSoftware за игру Sekiro: Shadows Die Twice.

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Ремейки культовых игр прошлого, пользуются огромной популярностью и с каждым годом таких проектов становится все больше. Это приносит большую прибыль студиям и удовлетворяет запросы потребителей. Возрожденные игры привлекают не только ностальгирующих фанатов , но и новых игроков. Практика ремейков плотно укрепилась в игровой индустрии, и в будущем таких проектов будет все больше. Вопреки распространенному мнению это никоим образом не влияет на производство полноценных новинок.