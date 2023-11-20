Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant
Rockstar Games может выпустить ремастер Grand Theft Auto IV в 2024 финансовом году
Компания Take-Two Interactive, хочет выпустить две “ранее вышедшие игры” в 2024 финансовом году.

реклама

Grand Theft Auto IV, жемчужина в короне Rockstar, с момента ее выхода в 2008 году, остается фаворитом фанатов, чему способствуют впечатляющие оценки на Metacritic в 98 баллов как на PS3, так и на Xbox 360, и солидные 90 баллов для ПК версии. Игра является без сомнения культовой, но Rockstar не преуспели в возрождении культовой классики. Примером тому служит релиз Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition в ноябре 2021 года. Ремастером классики занималась компания Grove Street Games (ранее War Drum Studios LLC) специализирующаяся на портировании компьютерных игр на мобильные устройства. Но похоже Rockstar, все же учится на своих ошибках.

реклама

Недавний выпуск Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch был довольно неплохим портом классической игры 2010 года. Rockstar не выпустили игру на консолях текущего поколения и ПК, поскольку порт не являлся ремастером или ремейком, и соответственно не имел значимых улучшений. 

Стоит отметить, что в июле 2022 года появились сообщения о том, что Rockstar Games отменяет планы по ремастерингу как Red Dead Redemption, так и GTA IV. Однако, Take-Two Interactive, сообщила о планах выпустить две “ранее вышедшие игры” в 2024 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года. Это можно рассматривать как намек на ремастеры.

Если учесть то, что в это время, ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI достигнет пика, ведь первый официальный трейлер новой GTA ожидается уже в следующем месяце, а релиз запланирован на период с 2024 по 2025 год, ремастер Grand Theft Auto IV может послужить идеальной закуской для фанатов. Но есть высокая вероятность, что Rockstar выпустит простой порт для Nintendo Switch и Playstation 4, такой релиз потребует минимальных затрат ресурсов от разработчиков. Это может стать стратегическим шагом Take-Two Interactive для поддержания динамики и вовлечения фанатов в преддверии выхода GTA VI.

рекомендации
Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
i7 14700К подъехал в Регард
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу


#rockstar #take-two interactive #слухи #grand theft auto #grand theft auto iv #gta iv #игры 2024
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Игровой мир GTA 6 будет в три раза больше, чем в GTA 5
Поколение видеокарт GeForce RTX 50 будет производиться по 3 нм процессу
Энтузиасты воссоздали карту Grand Theft Auto 6, основанную на подтвержденных утечках
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские десантники показали работу "Боевой метлы" — такой Урал-4320 способен остановить Bradley
7
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
16
Израильская гиперзвуковая противоракетная система впервые была применена в бою
28
Использовать iPhone для запуска автомобиля станет намного проще
+
В России запатентовали новый малозаметный сверхзвуковой боевой самолёт
+
Игровой движок Unity 6 с поддержкой многочисленных ИИ-инструментов выйдет в 2024 году
+
Sony: PlayStation Portal уже продается перекупщиками по завышенным ценам
2
Бесплатное приложение CoreDirector помогает деактивировать E-ядра в процессорах Intel
5
Экранизация рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана» от Netflix получила второе дыхание
+
ТАСС: Количество атомных подлодок типа Ясень в распоряжении ВМФ России будет доведено до 12 штук
+
НАСА сообщает, что для миссий звездолетов на Луну потребуется около 20 запусков Starship
7
Eurasian Times: ракеты у России не закончатся никогда
1
Переключение одного параметра увеличивает время автономной работы iPhone
1
Иран показал обновлённую гиперзвуковую ракету Fath-2
1
Ubuntu Touch обновилась, добавив поддержку новых смартфонов
+
Легендарная GeForce GTX 1050 Ti до сих пор тянет практически все игры с комфортным FPS
17
В Сети появились кадры первого массового боевого применения ВС РФ кассетных бомб РБК-500
1
Бета-версия Android 14 QPR2 предполагает, что владельцы Pixel получат функцию "Личного пространства"
1
Встроенный в WhatsApp чат-бот с ИИ становится доступным для большего числа пользователей
+
Росатом построит два энергоблока на крупнейшей атомной электростанции России
2

Популярные статьи

6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
107
Несколько полезных функций Google Assistant, которые могут упростить жизнь
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
12
Топ-6 лучших программ для диагностики компьютера
6
Особенности конкурса «Мисс Вселенная 2023» – победительница, трансгендеры и другие моменты шоу
14
Изучаем предпочтения российских и немецких геймеров – самые популярные процессоры и видеокарты
6
Итоги гоночного уик-энда 18-19 ноября
2
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умное водяное одеяло и гантели с дисплеем Сяоми
1
Saab 36 Vargen – сверхзвуковой бомбардировщик, проектировавшийся для ядерного противостояния с СССР
4
Налог на Xbox (Xbox Tax) — новая заваруха с игровым подразделением Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Жопез Боррдель
16:59
в твоей конуре нет места под моник 32"? Ну ты бич...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
16:58
фига ты бич с переферии
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
16:57
б.у. нельзя покупать, вдруг по карте концом водили?
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Dani Stavin
16:57
Узбекистан в отличии от России весь газифицирован..Газ используют свой и Туркменский...Похоже российские "бизнесмены" опять копают не в ту сторону...Опять думают не о своих людях а о чужих..Опять стр...
«Газпром» будет восстанавливать газотранспортную систему в Средней Азии
Китя.
16:57
мне нравится в чистом нативе все на максе. лучи очень требовательны 4090 в 4к не тянет. а мыло не интересно так как картинка становится хуже. и 4070 б.у стоит 70р а 6800хт можно б.у и за 40р купить см...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
16:55
Мнение нищих бомжей какбе никого не интересует, бичи тусят на сайте иксбити. Здесь уважаемые господа с солидным счётом в банке.
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Жопез Боррдель
16:53
Я щитаю пришло время обсудить сексуальную ориентацию автора и принять уже какие-никакие решительные меры, в конце концов.
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 5
FelsheR-BAN100712
16:46
Это ведь офисная машинка, плюс 5700g на а320 чипсете. Память на хмр профиле работает и то хорошечно!)
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Артём Николаев
16:35
Вот именно. Поэтому мой вопрос в том, что если такая крутая РЭБ, почему дроны ещё летают, которым нужно гораздо больше всего для нормальной работы? Не поверю, что бытовой дрон более устойчив к помеха...
Разработан прибор для преобразования грязной воды в полезные ресурсы
Urtgard
16:33
Фуфел может потянуть Алана 2 с полными ультрами благодаря технологиям. Я не рассматриваю только голую мощь видеокарт с позиции фаната, а смотрю на всё в целом. 4070 лучше в энергопотреблении, тепловыд...
6 видеокарт, которые я не рекомендую покупать в 2023г – неоптимальный выбор для неразумных геймеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем