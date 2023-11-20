Компания Take-Two Interactive, хочет выпустить две “ранее вышедшие игры” в 2024 финансовом году.

Grand Theft Auto IV, жемчужина в короне Rockstar, с момента ее выхода в 2008 году, остается фаворитом фанатов, чему способствуют впечатляющие оценки на Metacritic в 98 баллов как на PS3, так и на Xbox 360, и солидные 90 баллов для ПК версии. Игра является без сомнения культовой, но Rockstar не преуспели в возрождении культовой классики. Примером тому служит релиз Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition в ноябре 2021 года. Ремастером классики занималась компания Grove Street Games (ранее War Drum Studios LLC) специализирующаяся на портировании компьютерных игр на мобильные устройства. Но похоже Rockstar, все же учится на своих ошибках.

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Недавний выпуск Red Dead Redemption на PS4 и Nintendo Switch был довольно неплохим портом классической игры 2010 года. Rockstar не выпустили игру на консолях текущего поколения и ПК, поскольку порт не являлся ремастером или ремейком, и соответственно не имел значимых улучшений.

Стоит отметить, что в июле 2022 года появились сообщения о том, что Rockstar Games отменяет планы по ремастерингу как Red Dead Redemption, так и GTA IV. Однако, Take-Two Interactive, сообщила о планах выпустить две “ранее вышедшие игры” в 2024 финансовом году, который заканчивается в марте следующего года. Это можно рассматривать как намек на ремастеры.

Если учесть то, что в это время, ажиотаж вокруг Grand Theft Auto VI достигнет пика, ведь первый официальный трейлер новой GTA ожидается уже в следующем месяце, а релиз запланирован на период с 2024 по 2025 год, ремастер Grand Theft Auto IV может послужить идеальной закуской для фанатов. Но есть высокая вероятность, что Rockstar выпустит простой порт для Nintendo Switch и Playstation 4, такой релиз потребует минимальных затрат ресурсов от разработчиков. Это может стать стратегическим шагом Take-Two Interactive для поддержания динамики и вовлечения фанатов в преддверии выхода GTA VI.

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