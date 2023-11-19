Дебютный проект Valve, ставший культовым вышел в 1998 году.

Сегодня легендарной Half-Life исполняется 25 лет, дебютная игра Valve вышла 19 ноября 1998 года. Компания отметила юбилей крупным апдейтом игры, и раздает ее бесплатно в Steam до 20 ноября.

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Обновление включает в себя:

HALF-LIFE UPLINK - мини-кампания, созданная разработчиками сразу после того, как игра ушла на золото. Ранее являлась CD эксклюзивом. Действие Half-Life: Uplink происходит через 48 часов после каскадного резонанса. Путь в комплекс «Лямбда» заблокирован, чтобы открыть дверь, необходимо послать сигнал «отбой» в Комиссию по регулированию ядерной энергетики США (USNRC). В результате бомбёжек автоматический передатчик вышел из строя, для отправки сигнала требуется выполнить ручную настройку. Вопреки распространённому мнению, Uplink не является вырезанной из оригинальной Half-Life главой — он представляет собой самостоятельный уровень, лишь частично основанный на коммуникационном центре.

Восстановленный контент - представляет собой классический логотип Valve, меню из билда 1998 года и два героя из альфа билдов - Космический Байкер Иван и Прото-Барни, доступные в мультиплеере.

Также обновление приносит в игру 4 новые мультиплеерные карты, 3 мультиплеерные карты из Half-Life: Further Data, обновленные графические настройки и поддержку контроллера.

Апдейт включает в себя множество небольших исправлений движка, правок баланса и изменений геймплея. С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте.

В честь юбилея компания Valve, также выпустила документальный фильм посвященный созданию Half-Life.

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