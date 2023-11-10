Объявлена дата выхода в прокат - 8 ноября 2024 года.

"Веном 3" должен был выйти в прокат в июне 2024 года, но обстоятельства изменились. Производство фильма "Веном 3" было затруднено из-за проходящих в Голливуде забастовок. Сейчас, когда забастовки сценаристов и актеров завершились, работу над проектом возобновили.

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Sony Pictures объявили, что сиквел "Венома" обзавелся точной датой премьеры: 8 ноября 2024 года.

Информации касательно фильма немного. На данный момент известно, что режиссером проекта стала Келли Марсел (Kelly Marcel). Она является автором сценария таких фильмов как: Saving Mr. Banks (Спасти мистера Бэнкса), Fifty Shades of Grey (Пятьдесят оттенков серого), Cruella (Круэлла) и всех частей "Венома" включая третью. Однако текущий проект будет ее режиссерским дебютом.

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Также известно, что помимо Тома Харди (Tom Hardy), в проекте появится Чиветель Эджиофор (Chiwetel Ejiofor) известный по фильмам: Inside Man (Не пойман — не вор), American Gangster (Гангстер), 12 Years a Slave (12 лет рабства), а также Джуно Темпл (Juno Temple) актриса известная по ролям в фильмах: Killer Joe (Киллер Джо), Lovelace (Лавлэйс) и Palmer (Палмер).