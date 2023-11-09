Права на франшизу Bloodborne принадлежат компании Sony.

В сети появились слухи о том, что компания Sony Pictures запланировала экранизацию хита от FromSoftware - Bloodborne. В качестве источника информации выступает инсайдер Дэниел Рихтман (DanielRPK). По его словам, продюсером проекта значится Лоренцо Ди Бонавентура (Lorenzo di Bonaventura), а за сценарий отвечает Даррен Лемке (Darren Lemke), известный такими работами, как: Shrek Forever After (Шрэк навсегда), Shazam! (Шазам!), Gemini Man (Гемини).

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Bloodborne имеет культовый статус, проект был разработан FromSoftware совместно с SCE Japan Studio, а издателем выступила Sony Computer Entertainment. Если учесть, что права на франшизу Bloodborne принадлежат компании Sony, а за последние несколько лет популярность экранизаций видеоигр сильно возросла (Мировые кассовые сборы: Братья Супер Марио в кино - $1 362 015 510, Соник 2 в кино - $405 421 518, Гран туризмо - $121 385 856), то идея Sony Pictures экранизировать готический фэнтези боевик Bloodborne смотрится вполне логично. Однако это всего лишь слух, возможно в будущем появится больше информации.