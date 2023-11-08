Джейсон Шрайер - авторитетный инсайдер и журналист, автор таких книг как: "Кровь, пот и пиксели" и "Нажми Reset".

Журналист Джейсон Шрайер в своей новой статье для Bloomberg пишет о том, что компании Rockstar Games и Take-Two Interactive Software Inc., планируют анонсировать Grand Theft Auto VI в конце этой недели. Разработчики собираются опубликовать трейлер новой части GTA в декабре, на 25-ю годовщину Rockstar Games.

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Также Шрайер сообщил, что акции Take-Two Interactive Software Inc. подорожали на 9.6% на фоне новостей о приближающемся анонсе новой игры серии Grand Theft Auto.

Журналист напомнил, что было продано 185 миллионов копий Grand Theft Auto V. Это второе место по количеству проданных копий видеоигр за всю историю. Лидером является Minecraft, но у него есть преимущество, поскольку игра доступна на смартфонах.

На данный момент, Grand Theft Auto VI является самой ожидаемой игрой, ее выхода ждут не только фанаты серии, но и большинство геймеров во всем мире. Компании и инвесторы делают огромную ставку на этот проект, об этом можно судить по финансовому отчету Take-Two. Ожидается, что новая GTA станет, как минимум, одним из самых успешных релизов в индустрии развлечений за десятилетие.

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Стоит напомнить, что последней игрой Rockstar Games была Red Dead Redemption 2 выпущенная в 2018 году. Игра получила очень высокие оценки от критиков и игроков, и фигурирует в большинстве топов лучших игр всех времен.