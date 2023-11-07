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Yuri_Grant
Одиночная кампания Call of Duty: Modern Warfare III признана игроками худшей в серии
Игра распространяется и устанавливается как DLC для прошлогодней Modern Warfare II. Также чтобы получить доступ к MWIII, нужно сначала запустить MWII.

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Одиночная кампания Call of Duty: Modern Warfare III, вышедшая несколько дней назад, получила плохие оценки от игроков. Дело в том, что на прохождение кампании требуется всего 3-4 часа. Это мало даже по меркам серии, к примеру, на прохождение кампании прошлогодней Call of Duty: Modern Warfare II уходило примерно 8-10 часов. 

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Однако, непродолжительная кампания это не главный минус новой Call of Duty. Еще на этапе разработки авторы игры сообщали о некой инновационной системе Open Combat Missions. На этой системе разработчики делали акцент во время рекламной кампании Modern Warfare III, они утверждали, что большинство миссий в игре можно будет пройти разными способами. Но оказалось, что более половины одиночной кампании состоит из миссий, созданных из частей мультиплеерных карт для режима Warzone, заполненных ботами. Никакой особой вариативности в прохождении таких карт нет. Мало того, игроки заметили огромное количество различных ассетов из Warzone, использованных в одиночной кампании. Также в игре почти нет впечатляющих срежиссированных моментов,  как это было в предыдущих частях серии, а миссии проходится в основном в одиночку, без напарников. По мнению большинства игроков, все это делает кампанию Modern Warfare III (2023) худшей в серии.

Можно отметить, что игры серии Call of Duty никогда не получали прямых сиквелов через год после выхода предыдущей игры. Очевидно, у студии Sledgehammer Games было недостаточно времени для того, чтобы создать проработанную и качественную одиночную кампанию, но достаточно, чтобы сделать DLC ценой в $70.

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Полноценный релиз Call of Duty: Modern Warfare III состоится 10 ноября 2023 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

#activision #call of duty #modern warfare 2 #игровая индустрия #sledgehammer games #dlc #call of duty modern warfare iii #колда
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