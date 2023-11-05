У фильма есть все шансы собрать огромное количество "Оскаров" в марте следующего года.

Новый фильм Мартина Скорсезе Killers of the Flower Moon (Убийцы цветочной луны), по словам критиков, является одной из лучших его работ. На сайт-агрегаторе Metacritic опубликованы 63 рецензии от критиков, общая оценка составляет 89 баллов из 100. Общая оценка от пользователей, на данный момент, составила 8.1 балл из 10.

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Фильм основан на реальных событиях происходивших в 20-х годах прошлого столетия, в штате Оклахома. В основе сценария лежит книга журналиста Дэвида Гранна (David Grann) «Убийцы цветочной луны. Нефть. Деньги. Кровь», вышедшая в 2017 году. В этой книге рассказано о большом расследовании ФБР, относительно серии убийств коренных американцев из племени Осейджей. В ходе расследования было установлено, что число жертв составляет, как минимум 60 человек.

Земля племени располагалась на территории, где были обнаружены залежи нефти. В ходе судебного разбирательства народ Осейджей, отстоял право на получение прибыли с этих с нефтяных месторождений, что повлекло за собой страшные события, целью которых стало устранение всего племени.

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Главную роль в фильме исполнил Леонардо ДиКаприо (Leonardo DiCaprio), большинство критиков утверждает, что эта роль одна из лучших за всю карьеру актера. Также немалое количество кинокритиков, отмечают великолепную работу малоизвестной актрисы Лили Глэдстоун (Lily Gladstone).