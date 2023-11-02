Последний раз Норрис играл главную роль в полнометражном боевике "Крутой Уокер: Испытание огнем" 2005 года.

Завершено производство нового научно-фантастического боевика Agent Recon с участием легендарного актера Чака Норриса. Об этом сообщила американо-канадская компания по производству фильмов Quiver Distribution.

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Последний раз Чака Норриса на больших экранах можно было увидеть в 2012 году. Он сыграл небольшую роль в боевике Саймона Уэста (Simon West) и Сильвестра Сталлоне (Sylvester Stallone) The Expendables 2 (Неудержимые 2). Но на этот раз, Норрис исполнил главную роль.

Аластер (Норрис) командир секретной оперативной группы, отвечающей за безопасность Земли. Его задачей будет расследование загадочных событий на базе в Нью-Мексико, где проводятся эксперименты с инопланетными технологиями. Руководит этой миссией полковник Грин (Марк Сингер (Marc Singer)), в его распоряжении отряд Аластера и опытные морские пехотинцы, которым предстоит столкнуться с неизвестным существом, обладающим не только необычайной силой и скоростью, но и способностью управлять безвольными инопланетными созданиями.

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Боевик Agent Recon выйдет в прокат в 2024 году.