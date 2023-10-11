Об этом режиссер рассказал в интервью Deadline. В основу сценария ляжет роман написанный Манном.

В недавнем интервью Deadline Майкл Манн подтвердил, что следующим фильмом который он снимет, будет "Схватка 2" (Heat 2).

реклама

Легендарный режиссер сказал: "Мэг Гардинер и я написали роман "Схватка 2", который вышел тогда, когда мы снимали "Феррари". Он стал очень успешным. Я планирую снять его следующим."

"Схватка 2" будет как приквелом, так и продолжением первого фильма. Сюжет повествует о Ниле МакКоли (персонаж Роберта Де Ниро), Крисе Шихерлисе (первоначально его сыграл Вэл Килмер) и лейтенанте Винсенте Ханна (Аль Пачино) в годы предшествующие событиям в Лос-Анжелесе из оригинального фильма и о том, что происходило после этих событий с персонажами пережившими их.

История развернется в Чикаго 1988 года, во времена когда МакКоли, Шихерлис и их команда проводили высококлассные ограбления по всему Западному Побережью, на границе Соединенных Штатов и Мексики, а также в самом Чикаго. В то же самое время, Винсент Ханна становится восходящей звездой Чикагского Департамента Полиции преследуя очень жестокую банду "воров-домушников".

Роман "Схватка 2" был опубликован в августе и стал бестселлером номер один по версии Нью-Йорк Таймс.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Оригинальный фильм 1995 года, имеет культовый статус и давно стал классикой в жанре криминальной драмы и голливудского кинематографа в целом.