Ретро-шутер Core Decay напоминает Deus Ex, и имеет неплохие шансы на успех, особенно учитывая то, как редко встречаются игры в жанре иммерсив-сим.

В рамках проекта Realms Deep 2023 студии разработчиков Ivar Hill и Slipgate Ironworks, совместно с издателем 3D Realms опубликовали новый трейлер киберпанковского имммерсив-сима Core Decay. Графика игра выполнена в ретро стиле, а дизайн уровней и геймплей напоминают серию Deus Ex.

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События Core Decay разворачиваются в 2089 году. Мегакорпорации управляют государствами, природные ресурсы планеты близки к истощению, а общество находится в полном упадке. Земля близка к экологическому коллапсу, в результате которого на ней не останется ничего живого. Задачу по спасению человечества на себя взяла таинственная организация заговорщиков.

Главному герою предстоит пройти по следам этой теневой организации через шесть континентов. В игре будет представлено семь локаций для исследования. Продвигаться по сюжету и выполнять поставленные задачи можно различными путями. Разработчики обещают, что бои в Core Decay будут очень сложными, соответственно, порой, нужно поискать более не очевидный путь к цели. Игроку будут доступны навыки убеждения в диалогах с персонажами, возможности взлома компьютеров и различных охранных систем, стелс система позволяющая незаметно перемещаться по локациям и альтернативным маршрутам. Также в игре присутствует ячеечный инвентарь и огромное количество предметов, которые помогут игроку достигнуть цели.

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Дата выхода Core Decay еще не объявлена.