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Yuri_Grant
Представлен геймплейный трейлер научно-фантастического хоррор-шутера Quantum Error
По словам разработчиков игра вдохновлена Doom 3, но особенно на скриншотах узнаются элементы многих других научно-фантастических игр и фильмов.

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Студия TeamKill Media представила официальный геймплейный трейлер хоррор-шутера Quantum Error.

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Проект вдохновлен хитом 2004 года Doom 3. Действие Quantum Error разворачивается в 2109 году. В центре сюжета группа пожарных пытающихся спасти сотрудников исследовательского центра, принадлежащего корпорации Monad. Эта корпорация является самой могущественной в мире, поскольку разработала усовершенствованную систему глобального единства сетчатки ARGUS (Advanced Retinal Global Unity System) под управлением ИИ, система является обязательной для всех людей на планете. Люди делятся на нужных и ненужных и будут активированы или деактивированы в зависимости от их профессий, что приводит к противодействию и формированию групп боевиков. 

В результате атаки неизвестных на исследовательский комплекс, начался пожар и система защиты ввела режим полной изоляции. Начальник пожарной охраны отправляет вас - капитана Джейкоба Томаса, вашего напарника Шейна Коста и остальную команду на вертолете в исследовательский комплекс Monad.


Проект разработан на движке Unreal Engine 5, авторы сделали акцент на использовании технологии глобального освещения, чтобы передать мрачную атмосферу. В игре присутствует возможность переключения вида от первого и от третьего лица. Разработчики обещают увлекательный сюжет с проработанными персонажами и их мотивацией. События развернутся не только на Земле, но и в космосе.

Релиз Quantum Error состоится 3 ноября на консоли PlayStation 5. Позднее игра выйдет на Xbox Series и ПК, но точная дата выхода неизвестна, поскольку разработчики занимаются оптимизацией проекта для этих платформ.

Скриншоты с официального сайта проекта:

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