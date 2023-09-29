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Robocop: Rogue City разрабатывается польской студией Teyon. Ранее разработчики уже выпускали проект по кинолицензии - Terminator: Resistance. Игра вышла в 2019 году, у нее были средние оценки, 60/100 на Metacritic у ПК версии, но 92% положительных отзывов в Steam. Это говорит о том, что мнения игроков и критиков, тогда сильно разделились. Это был первый масштабный проект Teyon. Terminator: Resistance создавался на движке Unreal Engine 4, однако следующий проект студии - Robocop: Rogue City разрабатывается на пятой версии UE.
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RoboCop: Rogue City выходит 2 ноября, игру издает компания Nacon. Проект доступен в российском Steam, и будет содержать текстовую локализацию.
Сейчас в Steam, доступен предварительный заказ игры. Стандартное издание стоит 1699 руб. Расширенное издание под названием Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition стоит 1999 руб. оно включает в себя:
- Броня Алекса Мерфи из первого фильма «Робокоп».
- Пистолет Авто-9 «Прототип».
- Дополнительное оружие «OCP».
- Доступ к игре за 48 часов до ее официального релиза.
- Цифровой артбук.
Игроки, сделавшие предзаказ, получат в подарок броню главного героя из второго фильма «Робокоп». И «черный как смоль» внешний вид пистолета Авто-9 .
Разработчики игры из студии Teyon, также опубликовали системные требования к ПК.
МИНИМАЛЬНЫЕ:
64-разрядные процессор и операционная система.
ОС: Windows 10.
Процессор: Intel Core i7-4790 or Ryzen 5 2600.
Оперативная память: 16 GB ОЗУ.
Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB.
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:
64-разрядные процессор и операционная система.
ОС: Windows 10.
Процессор: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT.
Оперативная память: 16 GB ОЗУ.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 GB or AMD Radeon RX 6800, 16 GB.