Игра доступна в российском Steam и будет переведена на русский язык.

Robocop: Rogue City разрабатывается польской студией Teyon. Ранее разработчики уже выпускали проект по кинолицензии - Terminator: Resistance. Игра вышла в 2019 году, у нее были средние оценки, 60/100 на Metacritic у ПК версии, но 92% положительных отзывов в Steam. Это говорит о том, что мнения игроков и критиков, тогда сильно разделились. Это был первый масштабный проект Teyon. Terminator: Resistance создавался на движке Unreal Engine 4, однако следующий проект студии - Robocop: Rogue City разрабатывается на пятой версии UE.

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RoboCop: Rogue City выходит 2 ноября, игру издает компания Nacon. Проект доступен в российском Steam, и будет содержать текстовую локализацию.

Сейчас в Steam, доступен предварительный заказ игры. Стандартное издание стоит 1699 руб. Расширенное издание под названием Robocop: Rogue City Alex Murphy Edition стоит 1999 руб. оно включает в себя:

- Броня Алекса Мерфи из первого фильма «Робокоп».

- Пистолет Авто-9 «Прототип».

- Дополнительное оружие «OCP».

- Доступ к игре за 48 часов до ее официального релиза.

- Цифровой артбук.

Игроки, сделавшие предзаказ, получат в подарок броню главного героя из второго фильма «Робокоп». И «черный как смоль» внешний вид пистолета Авто-9 .

Разработчики игры из студии Teyon, также опубликовали системные требования к ПК.





МИНИМАЛЬНЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система.

ОС: Windows 10.

Процессор: Intel Core i7-4790 or Ryzen 5 2600.

Оперативная память: 16 GB ОЗУ.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650, 4 GB or AMD Radeon RX 480, 4 GB.





РЕКОМЕНДОВАННЫЕ:

64-разрядные процессор и операционная система.

ОС: Windows 10.

Процессор: Intel Core i7-10700K or AMD Ryzen 7 3800XT.

Оперативная память: 16 GB ОЗУ.

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Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070, 8 GB or AMD Radeon RX 6800, 16 GB.