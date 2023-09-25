Размер файлов предзагруженого дополнения составляет около 34 ГБ, на PS5.

26 сентября, день релиза долгожданного дополнения для Cyberpunk 2077, Phantom Liberty. У игроков довольно высокие ожидания от DLC, особенно на фоне высочайших оценок и положительных обзоров от критиков. Phantom Liberty привносит в игру множество нового контента. События дополнения развернутся в новом районе под названием Догтаун. Сюжет, немного напоминает культовый фантастический боевик Джона Карпентера "Побег из Нью-Йорка". Главному герою предстоит спасти президента страны, пробираясь через опасные трущобы. Одну из основных ролей исполнил британский актер, лауреат премии Золотой Глобус - Идрис Эльба (Idris Elba), известный по таким фильмам как, "Рок-н-рольщик", "Тихоокеанский рубеж", "Безродные звери" и сериалам "Прослушка", "Лютер" и "Офис".

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Предварительная загрузка Phantom Liberty стартовала 24 сентября. Пользователи Playstation 5 и Xbox Series X|S могут загрузить расширение, найдя его в своей игровой библиотеке или посетив страницу цифрового магазина. На консоли Playstation 5 размер файлов предзагрузки составляет около 34 ГБ.

Также в преддверии выхода этого масштабного дополнения, студия разработчиков CD Projekt RED, опубликовала несколько новых скриншотов.

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