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Yuri_Grant
В Cyberpunk 2077 найдены особенности не попавшие в официальный список изменений патча 2.0
Игроки делятся своими находками и новыми забавными багами в Cyberpunk 2077 2.0.

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Нашумевшее обновление 2.0 выпущенное для Cyberpunk 2077 в преддверии выхода DLC Phantom Liberty, сподвигло десятки тысяч игроков на повторное прохождение игры. Масштабнейший патч привносит массу новых возможностей, и изменяет некоторые геймплейные особенности в лучшую сторону. Игроки принялись заново исследовать Найт-Сити и стали находить множество интересных вещей. Фанаты игры делятся своими находками, среди них есть различные особенности игры не вошедшие в официальный список изменений, а также забавные незначительные баги.

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CD Projekt RED опубликовала список изменений вносимых патчем 2.0, в том числе и на русском языке. Но в этот список не вошли некоторые нововведения. Ниже представлен их список:  

- Теперь одежда в Cyberpunk 2077 не дает очков защиты, броня персонажа стала зависеть от приобретенных имплантов.

- NCPD (Night City Police Department), обозначены на карте в виде синих точек.

- Появилась иконка в виде головы с ушами, которая появляется над головой кошки, это означает, что с животным можно взаимодействовать.

- В квартире, иногда появляется возможность поговорить с Джонни Сильверхэндом.

- Покупка автомобилей теперь осуществляется через специальный сайт.

- Территория у Пасифики, претерпела изменения. Эту локацию расширили и доработали. Это видно на скриншоте ниже.

Один из пользователей Reddit поделился, сценкой напоминающей жутковатый хоррор.

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#cyberpunk 2077 #cd project red #баги #reddit #патч #cyberpunk 2077 2.0
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