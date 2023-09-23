Сейчас в игре более 130 000 игроков и это только в Steam.

Обновление 2.0 подарило вторую жизнь Cyberpunk 2077. Онлайн игры в Steam с момента релиза в 2020 году не опускался ниже 12,000 человек. За это CD Project RED должны благодарить модмейкерское сообщество. Но и сами разработчики продолжают поддерживать проект. Это относится не только к выпуску масштабного DLC Phantom Liberty, но и не менее масштабному патчу 2.0 для основной игры.

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По мнению многочисленных игроков, патч очень сильно меняет игру, причем в лучшую сторону. Также большинство игровых журналистов, опубликовавших обзоры Phantom Liberty, и рекомендовали пройти основную игру с патчем 2.0 перед тем как начать сюжетное дополнение. В том числе этот совет касается и геймеров которые уже прошли игру предыдущих версий.

Поскольку DLC Phantom Liberty будет доступно 26 сентября, а патч 2.0 для основной игры вышел 21 сентября, многие игроки решили перепройти игру. Об этом говорит статистика Stemdb. В день релиза обновления 2.0 онлайн в Steam подскочил с показателя в 14,000 игроков до 90,000. На момент написания материала в игре находится 137,586 игроков.

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Напомню, что пиковый единовременный онлайн игры в Steam составляет 1,054,388. Во вторник состоится релиз DLC Phantom Liberty, это дополнение увлечет игроков еще как минимум на несколько недель, особенно учитывая, что по качеству его сравнивают с масштабным дополнением "Кровь и Вино", для игры "Ведьмак 3".