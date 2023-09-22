Прохождение дополнения занимает более 5-ти часов, оно привносит немало нововведений в игровой процесс и полностью переведено на русский язык.

21 сентября на ПК, Playstation 5 и Xbox Series состоялся релиз сюжетного дополнения Separate Ways для ремейка Resident Evil 4. DLC включает в себя полную русскую локализацию. Согласно статистике на сайте Steamdb, дополнение оценили почти две тысячи игроков, а рейтинг составил девяносто процентов.

реклама

За несколько дней до релиза Separate Ways, онлайн ремейка Resident Evil 4 в Steam, составлял около пяти тысяч игроков, в день выхода дополнения показатель начал резко расти, в данный момент в игре находятся более тридцати тысяч человек.

Из большинства пользовательских обзоров в Steam, следует, что дополнение стало заметно больше относительно оригинальной версии Separate Ways. Игроки отмечают хорошую постановку и сюжет, интересные сражения с боссами, а так же уместные нововведения в игровой процесс. К тому же немалая часть высоких оценок DLC получило от русскоязычной аудитории, которая одобрила наличие в дополнении русской озвучки.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Прохождение дополнения занимает более пяти часов, оно привносит массу нового контента. Исходи из этого, Resident Evil 4 - Separate Ways можно запросто назвать отдельной игрой. Учитывая этот факт, многие игроки довольны ценой всего в 10 долларов, что равно 3859 казахстанских тенге. В турецком PS Store дополнение стоит 179 лир — около 640 рублей.