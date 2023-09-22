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Yuri_Grant
Аналитики отмечают резкое падение продаж Starfield
Игра резко начала терять популярность , это заметно, в том числе, по статистике сайта Steamdb.

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Недавно, компания Bethesda объявила, что их новый проект Starfield, привлек более десяти миллионов игроков и является самой успешной игрой от студии, за все время ее существования. Но статистика по продажам космической RPG говорит об обратном.

На старте Starfield привлек внимание игроков, пиковый единовременный онлайн в Steam составил 330,723 (у Fallout 4 для сравнения 472,962). Это хоть и далеко не идеальный, но неплохой показатель для такого проекта. Однако онлайн в Steam очень быстро упал до показателя в 68,000, то же самое, по словам аналитиков, произошло и с продажами игры.

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Кристофер Дринг (редактор издания GamesIndustry), отмечает, что в Великобритании продажи Starfield снизились на 87%, это касается цифровых копий, распространяемых популярными онлайн-сервисами и физических изданий, доступных в розничных магазинах. В США и Европе популярность игры, тоже заметно упала. В этих регионах продажи снизились на 60% и продолжают снижаться. 

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Для проекта такого масштаба, эти показатели являются не удовлетворительными. Игра будет сохранять свою актуальность в рамках подписки Game Pass, но ее продажи вряд ли достигнут показателей самых успешных серий The Elder Scrolls или Fallout.

#steam #bethesda softworks #starfield #bethesda #статистика #статистика steam
3
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