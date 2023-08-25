У боевика от FromSoftware уже более 150 000 онлайна в Steam

Новый проект от FromSoftware, боевик от третьего лица Armored Core VI Fires of Rubicon, вышел 24 августа и привлек огромное количество игроков в Steam.

Проект впервые был представлен на церемонии The Game Awards в декабре 2022 года. Сама серия Armored Core появилась в далеком 1997 году, первая часть игры вышла эксклюзивно на консоли Sony PlayStation. Следующие номерные части выходили уже на PlayStation 2, вплоть до ARMORED CORE 4, которая вышла уже на консолях седьмого поколения - PlayStation 3 и впервые посетила консоль от Microsoft XBOX 360.

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Студия FromSoftware приобрела широкую известность благодаря играм серии Souls. Серия Armored Core, всегда была была популярна среди очень узкого круга игроков, и не располагает большой фанбазой. Именно поэтому удивительно надлюдать за огромной популярностью игры в Steam.

Armored Core VI Fires of Rubicon - это дебют серии на персональных компьютерах. После нашумевшего Elden Ring (953,426 единовременный онлайн в Steam), новый для ПК аудитории проект студии FromSoftware, приковал к себе внимание игроков. На данный момент пиковый онлайн насчитывает 150,959 единовременных игроков на платформе Steam.

В настоящее время студия FromSoftware, во главе с легендарным гейм-дизайнером Хидэтаки Миядзаки, работает над несколькими неанонсированными проектами.