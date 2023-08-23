Проект имеет огромное значение для Ubisoft, поскольку компания переживает не лучшие времена.

На Gamescom Opening Night Live 2023 компания Ubisoft выпустила новый трейлер своего предстоящего проекта Assassin's Creed Mirage.

Новый трейлер включал арабский закадровый текст и различные кадры Багдада девятого века. Как ранее подтвердила Ubisoft, Assassin's Creed Mirage не только ознаменует возвращение серии на Ближний Восток, но студия также подтвердила, что Assassin's Creed Mirage будет включать полную арабскую озвучку, что особенно приятно для любителей аутентичности.

реклама

Assassin's Creed Mirage была анонсирована в прошлом году Ubisoft Forward и посвящена Басиму, уличному вору, который становится полноценным членом ордена ассассинов в Багдаде девятого века. И, конечно же, в классическом стиле Assassin's Creed паркур также рекламировался как одна из главых особенностей игрового процесса Mirage.





Впервые Басим, появился в качестве основного персонажа второго плана в Assassin's Creed Valhalla, по сюжету он бежал из Багдада и присоединился к древней организации под названием "Скрытые". "По мере того, как он узнает больше об их таинственных ритуалах и могущественных принципах — говорится в синопсисе - он начинает оттачивать свои собственные уникальные способности и понимать новое кредо - то, которое изменит его судьбу так, как он никогда не мог себе представить".

Первоначально предполагалось, что игра выйдет 12 октября, но на прошлой неделе Ubisoft объявила, что она выйдет на неделю раньше, так что новая дата релиза назначена на 5 октября для PC, PS5, PS4 и Xbox.