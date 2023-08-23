Прерывать Джеффа Кили, выскакивая на сцену, становится глупой традицией.

В прошлом году в прямом эфире церемонии вручения наград Game Awards 2022, ведущего Джеффа Кили прервал зритель, поднявшийся на сцену вместе с номинантами. В этом году на Gamescom Opening Night Live, тоже случился подобный инцидент.

Во время вступительного слова ведущего Джеффа Кили на сцену выбежали два человека. Один из них подошел прямо к микрофону в руке Кили и сказал: "Билл Клинтон хочет поиграть в GTA 6... Билл Клинтон, GTA 6. Я хочу поиграть в GTA 6". Это явно отсылка к прошлогоднему инциденту, который произошел прямо во время вручения награды "Игра года" представителям студии FromSoftware, тогда зритель, "просочившийся" на сцену, сказал: "Я хочу поблагодарить всех и сказать, что, думаю, я хочу отдать эту награду моему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону. Спасибо вам всем".

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Охрана быстро прибыла на сцену и сопроводила двух нарушителей спокойствия за пределы экрана, в то время как зрители освистывали их. Кили выразил свое разочарование, сказав: "Действительно разочарован... Это просто так разочаровывает. Это такой особенный вечер для стольких разработчиков, и действительно обидно видеть, как кто-то ведет себя подобным образом. Но мы собираемся двигаться дальше с шоу, у нас впереди еще много отличных игр, которые мы вам хотим показать".

После прошлогодней церемонии вручения наград Game Awards, Джефф Кили подтвердил, что нарушитель спокойствия был арестован.