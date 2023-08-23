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Cyberpunk 2077 2.0 бесплатное обновление для базовой игры появится одновременно с Phantom Liberty
Обновление привносит массу изменений в геймплей.

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Cyberpunk 2077: Phantom Liberty добавит массу новых функций и механик к основному опыту Cyberpunk, но CD Projekt Red показал, что игроки, которые не хотят покупать DLC, не останутся в стороне.

В рамках Gamescom Opening Night Live 2023 дизайнер игрового процесса CD Projekt Red Юлия Примак присоединилась к Джеффу Кили на сцене, чтобы объявить об обновлении Cyberpunk 2.0.

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"Я действительно рада объявить, что многое из того, что мы только что увидели в трейлере, также появится в базовой игре Cyberpunk бесплатно для консолей текущего поколения и ПК" - сказала Примак.

Cyberpunk 2.0 выйдет на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК в следующем месяце вместе с дополнением Phantom Liberty, которое выйдет 26 сентября. Мы не знаем точно, какие функции станут частью базовой игры, а какие будут в составе Phantom Liberty, но это список новых функций CD Projekt Red, включенных в трейлер:

Опасный новый район

Десятки новых сюжетных квестов и активностей

Вождение с боевой механикой и стационарное оружие

Обновленная система полиции

Переработка боевого ИИ

Бесконечные динамичные события и миссии

Переработанные киберимпланты и перки

Совершенно новое древо реликтовых умений и способностей

Увеличенный предел уровня (level cap)

Более 100 новых предметов - оружие, киберимпланты и одежда

Можно с уверенностью предположить, что новый сюжетный контент, будет по большей части в Phantom Liberty (разработчики обещали, что события дополнения, откроют путь к новым концовкам), в то время как изменения в игровом процессе, боях и искусственном интеллекте будут универсальными.

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