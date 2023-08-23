Прошло не мало времени с тех пор, как мы слышали о Crimson Desert, поскольку Pearly Abyss приостановила работу над игрой, на неопределенный срок в июле 2021 года.

После многолетнего отсутствия Pearl Abyss вновь представила свою фэнтези RPG Crimson Desert с расширенным трейлером геймплея.

Показанный на Gamescom Opening Night Live 2023, длинный трейлер геймплея подробно описывал, чего фанаты стоит ожидать в Crimson Desert. Вы можете сами ознакомиться с трейлером игрового процесса ниже, чтобы увидеть, что это за проект.

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Мы видели много сражений на мечах — как один на один, так и массовых, с разрушением конструкций, так же был показан бой с луком и стрелами, сражения верхом на лошади и огромными взрывами. В ролике представлены некоторые локации в разных частях игрового мира, включая гигантские замки и завораживающие пейзажи. В игре будет реализована рыбалка, угон экипажей и многое другое. Вы даже сможете погладить кошку.

Некоторые элементы игрового процесса, мгновенно навеяли мысли о Zelda: Tears of the Kingdom, включая цепочку небесных островов, парящих над потусторонним миром, воздушный шар и решение головоломок с помощью артефактов инопланетного вида. Вы также можете взбираться по некоторым деревьям и зданиям, скользить по воздуху и взбираться на массивного монстра, похожего на Колосса.

Дата выхода Crimson Desert не была указана.

Pearl Abyss (Южнокорейский разработчик MMORPG Black Desert Online) впервые показала Crimson Desert еще в 2019 году. Также известно, что Crimson Desert проект для одиночного прохождения.