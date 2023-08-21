Издатель объявил дату релиза раньше запланированного срока, из-за утекшей в сеть информации об игре.

После утечки даты релиза, издатель игры - 505 Games официально подтвердили, что Ghostrunner 2, выйдет 26 октября для ПК (EPIC, GOG и Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

“Несмотря на наши навыки ниндзя, мы не смогли остановить утечку новостей о Ghostrunner 2” - говорится в твиттере 505 Games.

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Те, кто оформит предварительный заказ на игру, получат скины Red Eye Dragon и Golden Traditional sword, но позже они также будут продаваться отдельно. Те, кто обновится до версий Deluxe или Brutal, также получат 48 часов раннего доступа.

Ghostrunner 2 был официально анонсирован в мае 2023 года на выставке PlayStation Showcase, а анонс даты выхода игры, возможно, должен был состояться на Gamescom в прямом эфире. В любом случае, утечка побудила команду разработчиков объявить об этом раньше, чем планировалось.

Первый Ghostrunner был разработан компанией One More Level и выпущен в 2020 году, издателем так же являлась 505 Games. Проект был хорошо встречен игроками и критиками. В обзоре Ghostrunner от IGN писали: “С его головокружительным темпом и сложным игровым процессом Ghostrunner - мечта спидраннера. Но даже за пределами этой демографической группы это отличная экшн-игра от первого лица, которая не прощает ошибок, но реализовано это вполне честно”.