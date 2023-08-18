На данный момент, Dark and Darker так и не вернулась в Steam.

Суд Сиэтла, штат Вашингтон, отклонил иск об авторских правах против Ironmace и ее RPG Dark and Darker. В поданном документе по делу судья США Тана Лин установила, что Nexon не смогла представить должным образом убедительный аргумент в пользу того, что Ironmace нарушила ее права.

Ironmace вела многомесячную судебную тяжбу с корейским издателем Nexon, который утверждал, что сотрудники (Чхве Чжу Хен и генеральный директор Пак Суен Ха) украли внутриигровые ресурсы из проекта, получившего название P3, когда они оба ранее работали в Nexon.

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Результатом давления Nexon, стало исключение проекта Dark and Darker из Steam. Студия разработчиков только недавно нашла нового издателя в виде Chaf Games и в настоящее время проект находится в раннем доступе.

Тем не менее, судья Лин полагала, что правовая система Кореи была бы более "адекватным альтернативным форумом". Ныне основатели студии Ironmace, Чхве Джу-Хён (Choi Ju-Hyun) и Пак Сын Ха (Park Sueng-Ha), как сообщается, хотели, чтобы дело рассматривалось исключительно в Корее, но DMCA (DMCA Takedown notice — уведомление о предполагаемом нарушении авторских прав) от Nexon был выдан отчасти потому, что игра была "специально продана" игрокам в Соединенных Штатах.

Обе стороны уже судятся друг с другом в Корее, и судья далее отметила, что Чхве и Пак "очевидно, согласны (и уже приняли) на проведение процесса на корейском форуме".

В ходе рассмотрения дела Nexon пыталась возражать против вмешательства судов своей страны, поскольку считает, что они "бессильны принудить к представлению определенных доказательств". Несмотря на это, Лин была тверда в своем решении, заявив, что этот вопрос может быть скорее корейским, учитывая вовлеченные стороны и цитируемые законы.

"Ни одна из претензий Nexon не подпадает под действие каких-либо федеральных законов или законов штата о защите прав потребителей" - продолжила Лин. "Хотя некоторые свидетели могут быть местными жителями, большинство свидетелей и улик находятся в Корее или написаны на корейском языке. [...] Эти факты говорят о том, что всем сторонам было бы удобнее рассматривать этот вопрос в судебном порядке в Корее".

На данный момент ничего существенно не изменилось, кроме того факта, что дело Nexon и Ironmace может быть передано в суд в Корее. Dark and Darker по-прежнему исключен из Steam, и на момент написания статьи ни одна из сторон не сделала заявления по прекращению дела или возможному судебному разбирательству в будущем.