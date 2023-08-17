Вчера SKIDROW заявили о том, что EMPRESS это Voksi.

Совсем недавно SKIDROW опубликовали скандально-известное обращение якобы раскрывающее личность EMPRESS, утверждая, что это - Voksi The Bulgarian. В 2018 году, лидер хакерской группы REVOLT, известный под ником Voksi, был арестован. Пока известно, что хакер получил условный срок, но он все еще находится под следствием и готовится к суду в следующем месяце.

Сегодня Voksi ответил на резонансное заявление от группы SKIDROW. По его словам, он был очень удивлен когда его личные сообщения наводнили вопросы о вчерашнем заявлении SKIDROW. Люди спрашивали правдиво ли утверждение о том, что Voksi это EMPRESS. Хакер утверждает, что 5 лет назад, полиция конфисковала его сервер и персональный компьютер, он связался с Denuvo по вопросам мирного решения проблемы, но они сказали, что последнее слово за прокурором. В результате Voksi заявил, что больше не сможет "делать то, что делал раньше", так же в своем заявлении он попросил помощи, на случай если среди сообщества найдутся опытные адвокаты готовые взяться за его защиту.

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Поскольку дело до сих пор не закрыто, а хакер находится под пристальным наблюдением правительственных агенств, он утверждает, что не стал бы рисковать своей свободой.