Хакеры из группы SKIDROW приняли вызов EMPRESS

Группа хакеров SKIDROW ответственная за недавний взлом DRM защиты Denuvo в игре Fe, от Electronic Arts, оставила зашифрованное сообщение, бросающее вызов конкурентам, в одном из DLL файлов.

EMPRESS в NFO файле взломанной игры Judgment, написала, что SKIDROW не смогут осуществить взлом полноценной защиты Denuvo. Инди проект Fe, использует игровой движок Unity, специфика которого не позволяет интегрировать DRM защиту в EXE файл. EMPRESS упрекнула SKIDROW в том, что Fe была взломана только благодаря этому эксплойту в движке.

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SKIDROW опубликовали ответ в NFO файле к игре Ship Graveyard Simulator 2. Группа приняла вызов, а так же заявила о том, что EMPRESS не стоило разглашать определенную информацию касательно сцены, в своем NFO к Star Wars: Battlefront 2 Celebration Edition.

В итоге SKIDROW приняли решение ответить тем же, они утверждают, что образ девушки-хакера EMPRESS был выдуман для сбора донатов, а реальная личность хакера это Voksi The Bulgarian, бывший участник группы CODEX, проживающий в городе Димитровград, Болгария. Далее SKIDROW намекнули, что собираются отвести внимание аудитории от личности EMPRESS (Voksi), видимо делая взломы DRM защиты Denuvo быстрее и чаще.