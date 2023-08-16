Одно из них будет включать запросы игроков.

Baldur's Gate 3 несомненно одна из лучших игр этого года, но проект все же не лишен недостатков, особенно учитывая, что релиз состоялся на месяц раньше намеченного срока (разработчики не хотели конкурировать со Starfield). В своих соцсетях Свен Винке опубликовал дорожную карту предстоящих изменений. На сегодняшний день выпущено три хотфикса и один находится в работе, также на очереди огромный патч включающий в себя более 1000 изменений, среди которых не только исправления ошибок и правки некоторых механик, но и новый контент.

Генеральный директор компании Larian Studios, так же сообщил, что второй крупный патч будет включать в себя запросы от сообщества, это хорошая новость, учитывая что модмейкерам уже удалось сделать игру лучше. Не так давно вышла модификация позволяющая передвигаться при помощи клавиш WASD, вне боя.

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Подробной информации о датах выхода четвертого хотфикса и последующих патчей, Винке не сообщал. Однако можно предположить, что хотфикс 4 будет выпущен в ближайшее время.

Изменения внесенные по мере доработки PC версии игры, так же коснутся и версии для PlayStation 5. Релиз Baldur's Gate 3 на консоли состоится 6 сентября 2023 года. Larian пока не поделились подробностями, относительно даты выхода игры на Xbox Series X|S.



