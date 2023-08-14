Проект от Larian продолжает устанавливать рекорды, а ведь игра еще не вышла на Playstation.

С момента выхода из раннего доступа 3 августа Baldur's Gate 3 быстро стала одной из самых популярных игр 2023 года. Чрезвычайно амбициозная RPG от Larian Studios бьет рекорды по онлайну в Steam, 13 августа показатель достиг и превзошел 875 000 одновременных игроков. Даже, некоторые, проблемы с производительностью игры не сильно сказываются на ее популярности и на оценках от игроков.

Недавно Baldur's Gate 3, признали самой высокооцененной игрой на ПК в истории. Игра достигла совокупного показателя в 97 баллов, что делает ее самой популярной компьютерной игрой всех времен. Эта оценка получена от 26 критиков, и еще 25 рецензий либо находятся в стадии рассмотрения, либо не проверены.

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По данным Metascore, Baldur's Gate 3 является лучшей игрой наравне с Disco Elysium: The Final Cut и опережает такие легендарные проекты, как BioShock, GTA V и Half-Life 2.

Baldur's Gate 3 также нравится не только критикам: RPG от Larian Studios также получила оценку пользователей в 9,1 балла на Metacritic, у Disco Elysium: The Final Cut эта оценка равна 8,5 балла. Аналогичным образом, у игры от Larian "Очень положительные" отзывы в Steam от более чем 150 000 пользователей.

После такого оглушительного успеха на ПК Baldur's Gate 3 определенно станет мега-хитом и на платформе PlayStation. По предзаказам, игра уже опередила Sony эксклюзив от студии Insomniac Games Marvel's Spider-Man 2.