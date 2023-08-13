По информации от инсайдера Хью Джекман встречался с главой Marvel Кевином Файги.

Как нам известно Хью Джекман вернулся к роли Росомахи в фильме "Дэдпул 3", главную роль в котором сыграл Райан Рейнольдс. Несмотря на то, что выход фильма был отложен из-за забастовки SAG-AFTRA, он по-прежнему вызывает интерес у поклонников киновселенной Marvel.

Однако недавние слухи наводят на мысль, что впереди еще кое-что, и, возможно, Джекман снова появится в образе Росомахи в долгожданных "Мстителях: Секретные войны". По словам инсайдера, Джекман, как сообщается, встречался с главой Marvel Кевином Файги, и вот подробности, которые последовали из этой интригующей встречи.

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Кинематографическая вселенная Marvel (MCU) открыла новые возможности благодаря введению мультивселенной, проложив путь к включению персонажей Marvel, ранее принадлежавших Fox. Предстоящий фильм, в котором, по слухам, снимутся Райан Рейнольдс и Хью Джекман, предположительно включает персонажа Оуэна Уилсона, Мебиуса, который дебютировал в 1 сезоне "Локи" в качестве члена TVA (Time Variance Authority). Согласно имеющимся данным, организации TVA предстоит сыграть значительную роль в этом фильме.

Эта новость вызвала бурю восторга в социальных сетях, особенно в Twitter, и фанаты с нетерпением ожидали результата. Согласно сообщениям, эта встреча должна была обсудить участие Джекмана в фильме "Мстители: секретные войны", и, похоже, ему предстоит сыграть значительную роль в предстоящем блокбастере. Согласно отчету, это не одноразовое появление, ограниченное "Дэдпулом 3", а долгосрочное сотрудничество, что в свою очередь указывает на то, что персонаж Джекмана будет играть важную и постоянную роль в Кинематографической вселенной Marvel (MCU).

Такое откровение, несомненно, подогрело ожидания фанатов в связи с перспективой того, что "Росомаха" Хью Джекмана останется жизненно важным компонентом MCU. Особенно учитывая, что последний раз мы видели персонажа в фильме "Логан", а ведь с момента выхода на большие экраны этого неонуар боевика прошло уже 6 лет.

Для тех, кто не знаком с подробностями, стоит отметить, что, как сообщалось, производство "Дэдпула-3" с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях было приостановлено из-за продолжающейся забастовки SAG AFTRA. Кроме того, что касается долгожданного шестого по счету фильма о "Мстителях", также известного как "Мстители: секретные войны", в лучшем случае стоит ожидать его выхода не ранее 2027 года. Поскольку работа над проектом еще даже не началась, а ситуация с протестами, по всей видимости, далека от завершения, не удивительно будет узнать о переносе даты выхода фильма на большие экраны.

Энтузиазм фанатов достиг новых высот, когда на снимках со съемочной площадки были изображены Райан Рейнольдс и Хью Джекман в образе Дедпула и Росомахи, облаченные в костюмы своих персонажей. Однако, поскольку проект сталкивается с непредвиденными сложностями, Рейнольдс явно делает все, что в его силах, чтобы ускорить продвижение по производству фильма. По информации портала Deadline неизвестно, когда студия Marvel возобновит работу над фильмом. "Дэдпул 3" является первым крупным проектом, который заморозили из-за протестов SAG AFTRA.

Новости со съемочной площадки за последнее время вызывают опасения. Несомненно продолжающиеся забастовки повлияли на производство множества больших проектов, и строить прогнозы относительно того когда эти протесты закончатся пока рано. Принимая во внимание информацию, представленную в презентационном документе Disney, существует вероятность того, что "Дэдпул 3" может не появиться в кинотеатрах до 2025 года.