Larian Studios поблагодарила сообщество за поддержку и анонсировала огромное обновление для Baldur's Gate 3

Работа над исправлением ошибок в Baldurs Gate 3 продолжается. Larian Studios объявили, что сейчас заняты производством первого патча, при этом они не раскрывают дорожную карту.

В своем обращении к сообществу, Larian сообщила, что у них имеется "дорожная карта патчей и исправлений", так же студия поблагодарила игроков за помощь в нахождении ошибок и сотрудников за то, что они оперативно исправляют эти ошибки и решают другие проблемы. Далее Larian заявили, что компания не станет показывать дорожную карту, поскольку разработчики не хотят загонять себя в рамки и в случае непредвиденных обстоятельств иметь возможность что-то поменять.

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Baldurs Gate 3 очень масштабная игра с огромным количеством сложных механик, поэтому такое решение студии можно считать справедливым. Однако Larian сообщают, что на данный момент, ведется работа над первым крупным патчем для игры и что он “будет включать гигантский список изменений и исправлений”.

На данный момент, разработчиками было выпущено несколько хот фиксов исправляющих самые очевидные ошибки. Среди которых небольшие правки баланса боевой системы и различные баги с персонажами квестов.

Все хот фиксы и патчи выпущенные разработчиками на ПК, будут в релизной версии Baldur's Gate 3 на Play Station 5.