Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Yuri_Grant За пост начислено вознаграждение
Ученые впервые заметили гамма-лучи сверхвысокой энергии, исходящие от Солнца
Оказывается, что нам о Солнце известно далеко не всё.

реклама

Ученые обнаружили значительный избыток гамма-лучей, исходящих от Солнца, которые представляют собой световое излучение с самой высокой энергией, когда-либо обнаруженное у земной звезды.

“Солнце более удивительно, чем мы думали”, - заявила научный сотрудник Мехр Ун Ниса из Мичиганского государственного университета, который работал над новым исследованием, опубликованным в журнале Physical Review Letters. “Мы думали, что разобрались с этой звездой, но это не так”.

реклама

Неожиданное открытие было сделано учеными, проанализировавшими результаты шестилетних наблюдений, проведенных высокогорной водной обсерваторией Черенкова, также известной как HAWC, которая внимательно отслеживает выбросы гамма-излучения с тех пор, как она была завершена в марте 2015 года.

Данные HAWC показали, что наше Солнце способно создавать значительный избыток сверхэнергичных гамма-лучей, который выходит за рамки того, что могут объяснить современные модели поведения нашего Солнца. Для контекста, видимый свет, испускаемый нашим Солнцем в результате реакции ядерного синтеза, бушующей в его сердце, несет энергию, эквивалентную одному электрон-вольту.

Однако гамма-лучи, обнаруженные HAWC, зарегистрированы как несущие от одного триллиона до почти 10 триллионов электронных хранилищ. Согласно пресс-релизу Мичиганского государственного университета, это делает гамма-лучи "светом с самой высокой энергией, когда-либо замеченной, учеными, на Солнце".

“Рассмотрев данные за последние шесть лет, мы нашли этот избыток гамма-лучей” - рассказала Низа. “Когда мы первый раз получили эти данные, мы подумали: "Мы определенно все перепутали. Солнце не может быть таким ярким при таких показателях энергии”.

Большое количество гамма-лучей, производимых Солнцем, образуется, когда в атмосферу нашей звезды попадают заряженные частицы, известные как космические лучи. Эти частицы высокой энергии сами по себе создаются во время различных катастрофических событий, которые происходят далеко за пределами нашей Солнечной системы, таких как гибель звезды в результате вспышки сверхновой или как побочный продукт пиршества черной дыры.

Будучи отклоненными обратно в космос магнитным полем Солнца, космические лучи взаимодействуют с газами в звездной атмосфере, вызывая образование солнечных гамма-лучей, часть из которых поглощается плотной атмосферой Земли.

Еще в 2011 году телескоп НАСА "Ферми" показал, что Солнце способно производить чрезвычайно энергичные гамма-лучи, и что звезда создает их примерно в семь раз больше, чем ожидалось на основе более ранних оценок. Однако, по данным Мичиганского государственного университета, возможности телескопа "Ферми" были ограничены возможностями его детектора гамма-излучения, который мог отслеживать только частицы с энергией до 200 миллиардов электрон-вольт.

Однако HAWC не имеет таких ограничений и способен обнаруживать гамма-лучи, несущие энергию в триллионы электрон-вольт. Расположенный на высоте 13 000 футов над уровнем моря, между вершинами двух спящих вулканов недалеко от Пуэблы, Мексика, HAWC с эстетической точки зрения находится настолько далеко от обычного телескопа, насколько это вообще возможно.

У него нет цилиндрической конструкции почтенного космического телескопа Хаббла, и он не может похвастаться золотыми зеркалами и отражателями космического телескопа Джеймса Уэбба НАСА, похожего на оригами. Вместо этого HAWC состоит из коллекции из 300 резервуаров для воды, заполненных примерно 60 000 метрических тонн очищенной воды.

Когда гамма-лучи попадают в атмосферу Земли, они распадаются на фрагменты света и частицы с более низкой энергией, известные под общим названием ‘воздушные ливни’. Вступая в контакт с резервуарами для воды, частицы создают свет в виде черенковского излучения, которое затем регистрируется приборами HAWC.

Наряду со сбором данных о невероятно энергичной природе гамма-лучей, данные HAWC также показали, что они имеют тенденцию возникать, когда Солнце переживает относительно спокойную фазу своего 11-летнего цикла активности. Двигаясь вперед, ученые будут стремиться ответить на вопрос о том, как магнитное поле Солнца формирует взаимодействие с космическими лучами, приводя к появлению гамма-лучей высокой энергии.

“Это показывает, что HAWC расширяет наши знания о нашей галактике при самых высоких энергиях, и это открывает вопросы о нашем собственном солнце” - сказала Низа, одна из почти 100 ученых, участвовавших в работе. “Это заставляет нас видеть вещи в другом свете. В буквальном смысле.”

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#космос #наука #nasa #ученые #открытия
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
RTX 3070 за 40тр c началом
4080 Gigabyte по курсу 85 - смотри
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил в туманности Кольцо необычные линейные структуры
NASA не рассматривают Россию как конкурентов в «лунной гонке»
Воздух на Международной космической станции полон вредных химических веществ - обнаружили учёные
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Как «зубы дракона» пережёвывают технику НАТО и почему Leopard 2 – излюбленное блюдо
20
Handelsblatt рассказало о «тайном покупателе», купившем Украине 50 танков Leopard
9
Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, обогнав Германию — Украина на 45-м месте
28
Залужный: Одним танком с броней уже ничего не сделаешь, потому что минные поля слишком большие
1
CNN: Запад получает все более "отрезвляющие" новости о контрнаступлении
1
Российский ударный дрон С-70 «Охотник» прошёл почти все тесты и готов к массовому производству
3
Байден дал добро на обучение украинских пилотов управлению американского истребителя F-16
4
«Вагнеровец» с позывным Брест получил краповый берет – символ элитных бойцов спецназа РФ и Беларуси
+
На Украине опубликовали фото на 40% опустевшего крупного российского склада бронетехники
1
Storm Shadow, SCALP, а теперь и Taurus – ВСУ получат малозаметную ракету с дальностью полёта 500 км
3
Дрон-камикадзе «Ланцет» поразил самоходную артиллерию ВСУ, вызвав в ней мощную детонацию боекомплекта — видео
2
Business Insider: Украина тратит много артиллерийских снарядов и это привело к их дефициту в США
1
Аналитик Белл: ВСУ бросили резервы в бой на Запорожье и отступили в Донбассе
+
Baldur’s Gate 3 предсказуемо возглавила недельный чарт продаж в Steam
2
СМИ: ВСУ вынуждены каждые сутки перегонять свои Су-24 на разные аэродромы
+
В западной прессе признали дроны-камикадзе «Ланцет» как одну из главных угроз технике ВСУ
+
Инженерный образец Intel Core i5-14600K уже запустили на плате Z790 с существующим BIOS
1
Ученые успешно повторили реакцию термоядерного синтеза и достигли более высокой мощности
+
OnePlus Ace 2 Pro сможет заряжаться от 0 до 100% за 17 минут благодаря 150Вт зарядке
2
Смартфоны Galaxy S23 начинают получать One UI 6.0 Beta на основе Android 14
3

Популярные статьи

Перспективный артиллерийский комплекс 2С43 "Мальва" готовится к применению в СВО
9
Как я выживаю на древнем ноутбуке «2 ядра, 4 гига», но без игровой видеокарты на даче в 2023 году
15
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
38
IPS или AMOLED: выбираем лучший дисплей для смартфона
5
Какие секреты открывает затрофеенная в ходе СВО техника НАТО
9
Небольшой обзор акустической системы Redragon Orpheus
6
Небольшое тестирование в игре Ratchet & Clank: Rift Apart
2
Оптимизирую Radeon RX 550 - плюс 50% к производительности
15
Япония ввела запрет за экспорт автомобилей в Россию – почему пострадают только рядовые японцы
19
Мирные переговоры в Саудовской Аравии по Украине ни к чему и не привели — американский эксперт
3

Сейчас обсуждают

Анатолий Павлюшин
14:09
Поддержу, бро. Как телевизор включишь: Ой, как плохо в Германии. Не хотят идти служить. Ой, зимой снова замёрзнут (ну-ну, уже замерзли разок). За собой смотрите, клоуны. В Европе всё хорошо, не пережи...
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Анатолий Павлюшин
14:07
Кто этот бред вообще читает? В РФ всё хорошо? Урка обнулил 15 летчиков МО РФ и спокойно разъезжает по стране. А человек, рисковавший жизнью на 5 войнах, сейчас находится в СИЗО и сядет.
На Украине завели 112 уголовных дел против «честных» военкомов
Honkai star reil
14:01
Я тоже так считаю бро. Надо вообще их бесплатно чтобы в магазине давали.
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Willy
14:01
1080Ti это точь в точь 3060, а никакая не 3060 Ти, хотя у 3060 можно ДЛСС включить и она будет как 3060 Ти
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Willy
13:59
Это АМД говно, так что думаю не дороже 10к, никому АМД не нужно
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Чато-Bot
13:55
Данные украинских военнослужащих, пропавших без вести и взятых в плен по состоянию на сентябрь 2022 года по Днепропетровской области. https://telegra.ph/Dannye-ukrainskih-voennosluzhashchih-propavshi...
В сети вспомнили о своеобразной примете - посещаемые Сырским города потом непременно сдаются
Азимут Рыбалка
13:51
Наберите в поисковике "результаты работы ТОС", и поймёте, что inchaos75 абсолютно прав. Был, видел, знаю о чём говорю. Там ад для бандер. Если сейчас наши начали применять ОДАБ-500, то это просто песн...
"Осторожно, горячо" - развеиваем популярные мифы о тяжёлых огнемётных системах
Руслан
13:48
войну получили Мы а они просто дровишки подбрасывают в этот костер. Действуют крайне подло , а нам религия не позволяет ответить им тем же.
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
Lex001
13:45
На сегодня надо взять, и выкинуть из списка все видяхи, на которых меньше 12 гб. Вот прямо не дрогнувшей рукой - резко и безжалостно. Покупать такое в 2023 можно только от полной безысходности, или ка...
ТОП-15 игровых видеокарт NVIDIA и AMD – рейтинг 2023 года
Робин Гудеичь
13:44
Действе США глупы и необдуманно, полезли на окраину получили войну. Сейчас лезут в Монголию, а монголов в Китае живёт больше чем в Монголии.
США хотят "отжать" у Китая контроль над редкозёмами через сделку с Монголией по открытому небу
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем